https://1prime.ru/20260408/turtsiya-869000722.html

Турция может заполнить дефицит продовольствия на региональных рынках

Турция может заполнить образовавшийся дефицит продовольствия на региональных рынках после остановки экспорта из Ирана, сообщает газета Ekonomim. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T08:35+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866634969_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_5de2f183385a567c24ac7caadd09317a.jpg

АНКАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Турция может заполнить образовавшийся дефицит продовольствия на региональных рынках после остановки экспорта из Ирана, сообщает газета Ekonomim. "Решение Ирана приостановить экспорт сельхозпродукции открыло для Турции стратегическое окно возможностей", - говорится в материале. Согласно оценкам, на рынке образовался дефицит примерно в 1,6 миллиарда долларов, прежде всего в сегменте свежих овощей и фруктов. Иран занимал ключевые позиции в поставках этой продукции, включая значительные объемы экспорта фруктов и овощей. Отмечается, что особенно заметно влияние на рынок дынь и арбузов, где Иран занимал ведущие позиции, а его уход освободил до 48% регионального рынка. По данным отчёта, уже фиксируется рост поставок из Турции, в частности из Антальи, где за последние дни увеличились отгрузки томатов, перца, огурцов и баклажанов. Эксперты также подчёркивают, что даже в случае завершения конфликта Иран не сможет быстро вернуться на рынок: восстановление логистики и инфраструктуры может занять от 6 до 12 месяцев, что даёт Турции шанс закрепиться на освободившихся направлениях. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе и на Ливан.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

