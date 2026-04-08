https://1prime.ru/20260408/turtsiya-869000722.html
Турция может заполнить дефицит продовольствия на региональных рынках
Турция может заполнить образовавшийся дефицит продовольствия на региональных рынках после остановки экспорта из Ирана, сообщает газета Ekonomim. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T08:35+0300
АНКАРА, 8 апр - ПРАЙМ. Турция может заполнить образовавшийся дефицит продовольствия на региональных рынках после остановки экспорта из Ирана, сообщает газета Ekonomim. "Решение Ирана приостановить экспорт сельхозпродукции открыло для Турции стратегическое окно возможностей", - говорится в материале. Согласно оценкам, на рынке образовался дефицит примерно в 1,6 миллиарда долларов, прежде всего в сегменте свежих овощей и фруктов. Иран занимал ключевые позиции в поставках этой продукции, включая значительные объемы экспорта фруктов и овощей. Отмечается, что особенно заметно влияние на рынок дынь и арбузов, где Иран занимал ведущие позиции, а его уход освободил до 48% регионального рынка. По данным отчёта, уже фиксируется рост поставок из Турции, в частности из Антальи, где за последние дни увеличились отгрузки томатов, перца, огурцов и баклажанов. Эксперты также подчёркивают, что даже в случае завершения конфликта Иран не сможет быстро вернуться на рынок: восстановление логистики и инфраструктуры может занять от 6 до 12 месяцев, что даёт Турции шанс закрепиться на освободившихся направлениях. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе и на Ливан.
Ekonomim: Турция может заполнить дефицит продуктов на фоне остановки экспорта из Ирана
