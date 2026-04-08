ФАС не ожидает роста цен на удобрения в России - 08.04.2026, ПРАЙМ
ФАС не ожидает роста цен на удобрения в России
сельское хозяйство
россия
максим шаскольский
18:16 08.04.2026
 
ФАС не ожидает роста цен на удобрения в России

Шаскольский: цены на удобрения для аграриев в России зафиксированы и роста не ожидается

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на удобрения для аграриев в России зафиксированы и роста не ожидается, объемы производства избыточные, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в кулуарах тарифной конференции ведомства.
"Они зафиксированы. Никакого роста цен на удобрения в России не ожидается. Есть договоренности, они соблюдаются", - сказал он отвечая на вопрос о ситуации с ценами на удобрения в России.
Шаскольский отметил, что также нет никаких проблем с обеспеченностью. "У нас избыточные объемы производства", - добавил он.
Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023, 2024 и 2025 году индексация не проводилась.
