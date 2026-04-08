https://1prime.ru/20260408/udobrenie-869013071.html
ФАС не ожидает роста цен на удобрения в России
2026-04-08T18:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375648_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_f72cc953d5fbb973b2046f0ff42ceae5.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на удобрения для аграриев в России зафиксированы и роста не ожидается, объемы производства избыточные, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в кулуарах тарифной конференции ведомства. "Они зафиксированы. Никакого роста цен на удобрения в России не ожидается. Есть договоренности, они соблюдаются", - сказал он отвечая на вопрос о ситуации с ценами на удобрения в России. Шаскольский отметил, что также нет никаких проблем с обеспеченностью. "У нас избыточные объемы производства", - добавил он. Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023, 2024 и 2025 году индексация не проводилась.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375648_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_c61ca72551b832972aeababdc9a48d1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
