ФАС не ожидает роста цен на удобрения в России

2026-04-08T18:16+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на удобрения для аграриев в России зафиксированы и роста не ожидается, объемы производства избыточные, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в кулуарах тарифной конференции ведомства. "Они зафиксированы. Никакого роста цен на удобрения в России не ожидается. Есть договоренности, они соблюдаются", - сказал он отвечая на вопрос о ситуации с ценами на удобрения в России. Шаскольский отметил, что также нет никаких проблем с обеспеченностью. "У нас избыточные объемы производства", - добавил он. Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023, 2024 и 2025 году индексация не проводилась.

