https://1prime.ru/20260408/udobrenie-869013590.html
Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России
сельское хозяйство
россия
максим шаскольский
минсельхоз
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/56/834235646_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_38a733bcc7c71de8a422d5fc451fe172.jpg
ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом будет обсуждать продление фиксации цен на удобрения для аграриев, механизм должен сохраняться, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Вероятно да. Это будет решаться совместно с Минсельхозом, Минпромторгом. Сроки пока не обсуждалось. Но этот механизм хороший. Он дает стабильность, обеспечение как производителям удобрений, так и сельхозпроизводителям. Это хороший механизм, образцовый, он должен сохраняться", - сказал он в кулуарах тарифной конференции ведомства, отвечая на вопрос о продлении фиксации цен на удобрения. Предельные цены минеральных удобрений для аграриев были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года, и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023, 2024 и 2025 году индексация не проводилась.
https://1prime.ru/20260408/udobrenie-869013071.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/56/834235646_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_98a6ef22342b7dd03e70f46638c4fbb2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Шаскольский: ФАС будет обсуждать продление фиксации цен на удобрения для аграриев