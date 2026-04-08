Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России
Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России
Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России
https://1prime.ru/20260408/udobrenie-869013071.html
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Максим Шаскольский, Минсельхоз, Минпромторг
18:30 08.04.2026
 
Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России

Шаскольский: ФАС будет обсуждать продление фиксации цен на удобрения для аграриев

Уборка зерновых. Архивное фото
ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом будет обсуждать продление фиксации цен на удобрения для аграриев, механизм должен сохраняться, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Вероятно да. Это будет решаться совместно с Минсельхозом, Минпромторгом. Сроки пока не обсуждалось. Но этот механизм хороший. Он дает стабильность, обеспечение как производителям удобрений, так и сельхозпроизводителям. Это хороший механизм, образцовый, он должен сохраняться", - сказал он в кулуарах тарифной конференции ведомства, отвечая на вопрос о продлении фиксации цен на удобрения.
Предельные цены минеральных удобрений для аграриев были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года, и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023, 2024 и 2025 году индексация не проводилась.
ФАС не ожидает роста цен на удобрения в России
Сельское хозяйствоРОССИЯМаксим ШаскольскийМинсельхозМинпромторг
 
 
