Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России

Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России - 08.04.2026, ПРАЙМ

Глава ФАС не исключил продления фиксации цен на удобрения в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом будет обсуждать продление фиксации цен на удобрения для аграриев,...

2026-04-08T18:30+0300

2026-04-08T18:30+0300

2026-04-08T18:30+0300

сельское хозяйство

россия

максим шаскольский

минсельхоз

минпромторг

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом будет обсуждать продление фиксации цен на удобрения для аграриев, механизм должен сохраняться, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Вероятно да. Это будет решаться совместно с Минсельхозом, Минпромторгом. Сроки пока не обсуждалось. Но этот механизм хороший. Он дает стабильность, обеспечение как производителям удобрений, так и сельхозпроизводителям. Это хороший механизм, образцовый, он должен сохраняться", - сказал он в кулуарах тарифной конференции ведомства, отвечая на вопрос о продлении фиксации цен на удобрения. Предельные цены минеральных удобрений для аграриев были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года, и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023, 2024 и 2025 году индексация не проводилась.

сельское хозяйство, россия, максим шаскольский, минсельхоз, минпромторг