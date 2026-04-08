"Не успевают хоронить". Ситуация на Украине напугала Германию - 08.04.2026, ПРАЙМ
"Не успевают хоронить". Ситуация на Украине напугала Германию
16:34 08.04.2026
 
"Не успевают хоронить". Ситуация на Украине напугала Германию

Welt: на кладбищах на Украине заканчиваются места для захоронения боевиков ВСУ

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Украинские кладбища переполняются погибшими военнослужащими ВСУ, заявил корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф.
"Мы сейчас находимся на окраине Львова на солдатском кладбище. И интересно то, как такое место показывает, какую кровавую цену приходится сейчас платить Украине. На самом кладбище уже не осталось места для всех погибших", — рассказал журналист.
По словам Шварцкопф, рядом с кладбищем пришлось снести парковку, чтобы его расширить.
"Здесь просто уже не успевают хоронить погибших на фронте", — заключил он.
В декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. В том же месяце глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
