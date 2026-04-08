https://1prime.ru/20260408/ukraina-869011228.html
"Не успевают хоронить". Ситуация на Украине напугала Германию
"Не успевают хоронить". Ситуация на Украине напугала Германию - 08.04.2026, ПРАЙМ
"Не успевают хоронить". Ситуация на Украине напугала Германию
Украинские кладбища переполняются погибшими военнослужащими ВСУ, заявил корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T16:34+0300
2026-04-08T16:34+0300
2026-04-08T16:34+0300
общество
украина
германия
мировая экономика
киев
андрей белоусов
сергей лавров
мид рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Украинские кладбища переполняются погибшими военнослужащими ВСУ, заявил корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф."Мы сейчас находимся на окраине Львова на солдатском кладбище. И интересно то, как такое место показывает, какую кровавую цену приходится сейчас платить Украине. На самом кладбище уже не осталось места для всех погибших", — рассказал журналист.По словам Шварцкопф, рядом с кладбищем пришлось снести парковку, чтобы его расширить."Здесь просто уже не успевают хоронить погибших на фронте", — заключил он.В декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. В том же месяце глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
https://1prime.ru/20260407/ssha-868981607.html
https://1prime.ru/20260408/zelenskiy-869011065.html
украина
германия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, германия, мировая экономика, киев, андрей белоусов, сергей лавров, мид рф, всу
Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика, Киев, Андрей Белоусов, Сергей Лавров, МИД РФ, ВСУ
"Не успевают хоронить". Ситуация на Украине напугала Германию
Welt: на кладбищах на Украине заканчиваются места для захоронения боевиков ВСУ