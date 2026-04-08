Самолет Utair совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске

2026-04-08T07:38+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Utair ("ЮТэйр") из Уфы в Сургут совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске из-за непогоды в городе назначения, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Восьмого апреля в 7.08 (5.08 мск – ред.) воздушное судно, выполняющее рейс UT426 авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Уфа – Сургут, совершило незапланированную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Посадка выполнена в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения, сильным боковым ветром и обледенением взлетно-посадочной полосы", - рассказали в ведомстве. Прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов, также осуществляется контроль за предоставлением пассажирам услуг при задержке рейса, добавили в пресс-службе.

