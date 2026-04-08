https://1prime.ru/20260408/utair-868999811.html
Самолет Utair совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске
Самолет Utair совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске - 08.04.2026, ПРАЙМ
Самолет Utair совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске
Самолет авиакомпании Utair ("ЮТэйр") из Уфы в Сургут совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске из-за непогоды в городе назначения, сообщила... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:38+0300
2026-04-08T07:38+0300
2026-04-08T07:38+0300
бизнес
уфа
сургут
ютэйр
utair
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868999811.jpg?1775623085
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Utair ("ЮТэйр") из Уфы в Сургут совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске из-за непогоды в городе назначения, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Восьмого апреля в 7.08 (5.08 мск – ред.) воздушное судно, выполняющее рейс UT426 авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Уфа – Сургут, совершило незапланированную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Посадка выполнена в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения, сильным боковым ветром и обледенением взлетно-посадочной полосы", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов, также осуществляется контроль за предоставлением пассажирам услуг при задержке рейса, добавили в пресс-службе.
уфа
сургут
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, уфа, сургут, ютэйр, utair
Бизнес, Уфа, СУРГУТ, ЮТэйр, Utair
Самолет Utair совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске
Самолет Utair из Уфы в Сургут совершил незапланированную посадку из-за непогоды
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Utair ("ЮТэйр") из Уфы в Сургут совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске из-за непогоды в городе назначения, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Восьмого апреля в 7.08 (5.08 мск – ред.) воздушное судно, выполняющее рейс UT426 авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Уфа – Сургут, совершило незапланированную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Посадка выполнена в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения, сильным боковым ветром и обледенением взлетно-посадочной полосы", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов, также осуществляется контроль за предоставлением пассажирам услуг при задержке рейса, добавили в пресс-службе.