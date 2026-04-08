Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/utair-868999811.html
Самолет Utair совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868999811.jpg?1775623085
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:38 08.04.2026
 
Самолет Utair совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Utair ("ЮТэйр") из Уфы в Сургут совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске из-за непогоды в городе назначения, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Восьмого апреля в 7.08 (5.08 мск – ред.) воздушное судно, выполняющее рейс UT426 авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Уфа – Сургут, совершило незапланированную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Посадка выполнена в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения, сильным боковым ветром и обледенением взлетно-посадочной полосы", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов, также осуществляется контроль за предоставлением пассажирам услуг при задержке рейса, добавили в пресс-службе.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала