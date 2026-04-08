Вкладчикам объяснили, когда можно потерять проценты и выиграть
Вкладчикам объяснили, когда можно потерять проценты и выиграть - 08.04.2026, ПРАЙМ
Вкладчикам объяснили, когда можно потерять проценты и выиграть
В условиях снижения доходности вкладов в связи со смягчением денежно-кредитной политики у многих вкладчиков возникает вопрос: стоит ли досрочно закрывать старый | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T03:03+0300
2026-04-08T03:03+0300
2026-04-08T03:03+0300
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В условиях снижения доходности вкладов в связи со смягчением денежно-кредитной политики у многих вкладчиков возникает вопрос: стоит ли досрочно закрывать старый депозит и открывать новый с более высокой ставкой? О том, когда это действительно выгодно, а когда лучше оставить всё как есть, агентству “Прайм” рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.По словам эксперта, решение зависит от нескольких факторов: разницы в ставках, условий вкладов, экономической ситуации и финансовых целей. Закрывать старый вклад и открывать новый стоит, если вклад открыт недавно (потеря процентов минимальна), а ставка по новому существенно выше. Разница в несколько процентных пунктов может компенсировать потери. Также важно сравнивать не только номинальную ставку, но и реальную доходность с учётом капитализации, частоты выплат и других условий (пополнение, снятие)."Не стоит закрывать старый вклад, если прошёл значительный срок с момента открытия — потеря уже начисленных процентов может превысить выгоду от более высокой ставки по новому вкладу. Невыгодно закрывать при незначительной разнице в ставках (например, новый вклад предлагает лишь на 1–2% больше) или если условия нового вклада менее выгодны (например, нет капитализации)", — пояснил Кутьин.Эксперт выделил ключевые факторы, влияющие на решение: динамика ключевой ставки ЦБ (в 2026 году прогнозируется её плавное снижение, что приведёт к уменьшению доходности вкладов опережающими темпами), уровень инфляции (при высокой инфляции выгоднее краткосрочные вклады, при низкой — долгосрочные), а также условия банков (повышенные ставки для новых клиентов или промоакции).Для расчёта выгоды Кутьин рекомендует определить сумму потерь от досрочного закрытия (уже начисленные проценты), рассчитать доход по новому вкладу и вычесть из него потери и доход, который вы получили бы по старому вкладу до его окончания. Если результат положительный — открытие нового вклада выгодно. Для удобства можно использовать онлайн-калькуляторы на сайтах банков.Главные рекомендации: следить за изменениями ключевой ставки, сравнивать условия разных банков (обращая внимание на "звёздочки" и мелкий шрифт), а также применять стратегию "лестницы вкладов" — распределять средства между вкладами с разными сроками, чтобы сохранить гибкость и частично зафиксировать более высокую доходность.
https://1prime.ru/20260404/stavki-868883089.html
Вкладчикам объяснили, когда можно потерять проценты и выиграть
Кутьин: иногда выгодно до срока закрыть вклад с потерей процентов и открыть новый
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В условиях снижения доходности вкладов в связи со смягчением денежно-кредитной политики у многих вкладчиков возникает вопрос: стоит ли досрочно закрывать старый депозит и открывать новый с более высокой ставкой? О том, когда это действительно выгодно, а когда лучше оставить всё как есть, агентству “Прайм” рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
По словам эксперта, решение зависит от нескольких факторов: разницы в ставках, условий вкладов, экономической ситуации и финансовых целей. Закрывать старый вклад и открывать новый стоит, если вклад открыт недавно (потеря процентов минимальна), а ставка по новому существенно выше. Разница в несколько процентных пунктов может компенсировать потери. Также важно сравнивать не только номинальную ставку, но и реальную доходность с учётом капитализации, частоты выплат и других условий (пополнение, снятие).
"Не стоит закрывать старый вклад, если прошёл значительный срок с момента открытия — потеря уже начисленных процентов может превысить выгоду от более высокой ставки по новому вкладу. Невыгодно закрывать при незначительной разнице в ставках (например, новый вклад предлагает лишь на 1–2% больше) или если условия нового вклада менее выгодны (например, нет капитализации)", — пояснил Кутьин.
Эксперт выделил ключевые факторы, влияющие на решение: динамика ключевой ставки ЦБ (в 2026 году прогнозируется её плавное снижение, что приведёт к уменьшению доходности вкладов опережающими темпами), уровень инфляции (при высокой инфляции выгоднее краткосрочные вклады, при низкой — долгосрочные), а также условия банков (повышенные ставки для новых клиентов или промоакции).
Россиян предупредили о скрытых рисках "приветственных ставок" по вкладам
Для расчёта выгоды Кутьин рекомендует определить сумму потерь от досрочного закрытия (уже начисленные проценты), рассчитать доход по новому вкладу и вычесть из него потери и доход, который вы получили бы по старому вкладу до его окончания. Если результат положительный — открытие нового вклада выгодно. Для удобства можно использовать онлайн-калькуляторы на сайтах банков.
Главные рекомендации: следить за изменениями ключевой ставки, сравнивать условия разных банков (обращая внимание на "звёздочки" и мелкий шрифт), а также применять стратегию "лестницы вкладов" — распределять средства между вкладами с разными сроками, чтобы сохранить гибкость и частично зафиксировать более высокую доходность.