Власти Антальи изучают ситуацию с обменом рубля - 08.04.2026, ПРАЙМ

Муниципалитет Антальи не получал жалоб от турагентств по поводу проблем с обменом рублей, власти изучают ситуацию, сообщил РИА Новости представитель...

2026-04-08T04:27+0300

АНТАЛЬЯ, 8 апр – ПРАЙМ. Муниципалитет Антальи не получал жалоб от турагентств по поводу проблем с обменом рублей, власти изучают ситуацию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил ранее РИА Новости на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией. "На данный момент в муниципалитет не поступало официальных жалоб от туристических агентств по вопросам обмена рубля. Вместе с тем соответствующие службы проводят проверку и мониторят ситуацию", - сообщил собеседник агентства. По его словам, власти находятся в контакте с представителями туристического сектора и при необходимости готовы оперативно реагировать на возможные обращения.

бизнес, анталья