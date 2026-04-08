Власти Антальи изучают ситуацию с обменом рубля
Муниципалитет Антальи не получал жалоб от турагентств по поводу проблем с обменом рублей, власти изучают ситуацию, сообщил РИА Новости представитель...
2026-04-08T04:27+0300
АНТАЛЬЯ, 8 апр – ПРАЙМ. Муниципалитет Антальи не получал жалоб от турагентств по поводу проблем с обменом рублей, власти изучают ситуацию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.
Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил ранее РИА Новости на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией.
"На данный момент в муниципалитет не поступало официальных жалоб от туристических агентств по вопросам обмена рубля. Вместе с тем соответствующие службы проводят проверку и мониторят ситуацию", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, власти находятся в контакте с представителями туристического сектора и при необходимости готовы оперативно реагировать на возможные обращения.
