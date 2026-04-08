ВТБ: Россияне формируют свой цифровой профиль через взаимодействие с ИИ

2026-04-08T09:05+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ежедневно 63% россиян пользуются поисковиками или сервисами ИИ, фактически формируя собственный цифровой профиль через создание массива данных о себе, говорится в пресс-релизе ВТБ. "Россияне активно вовлечены в цифровую среду и регулярно создают массивы данных о себе. Так, 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, фактически формируя собственный "цифровой профиль", - сообщает банк по итогам опроса 1500 россиян в возрасте 18-65 лет. Опрос был проведен в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Особенно высокая активность наблюдается в Центральном федеральном округе - там доля ежедневных пользователей ИИ и интернет-поисковиков достигает 72%, еще 24% россиян пользуются этими сервисами 2-3 раза в неделю, 9% - раз в неделю или реже. В ходе опроса также выяснилось, что только 20% россиян осведомлены о том, что такое большие данные, и могут это объяснить. Почти половина участников опроса (48%) слышала термин, но не уверена в его значении, а 32% вообще не знают, что это такое - хотя эта технология все активнее влияет на их повседневную жизнь и работу. Большинство россиян (66%) скорее или полностью довольны текущим уровнем персонализации банковских и интернет-сервисов, но при этом только 10% готовы доверять финансовым советам ИИ. В большей степени доверие вызывают советы финансовых консультантов и знакомых, а четверть аудитории не доверяет никому. Такой разрыв показывает, что в целом пользователи толерантны к технологии ради своего удобства, но не готовы полностью делегировать ИИ принятие решений. Зампред правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что благодаря развитому рынку финансовых технологий большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ, несмотря на риски, и даже готовы интегрировать его в повседневную жизнь.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

