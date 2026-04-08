ВТБ: Россияне формируют свой цифровой профиль через взаимодействие с ИИ - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/vtb-869001661.html
ВТБ: Россияне формируют свой цифровой профиль через взаимодействие с ИИ
ВТБ: Россияне формируют свой цифровой профиль через взаимодействие с ИИ
2026-04-08T09:05+0300
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, центральный федеральный округ, втб
Технологии, Финансы, Центральный федеральный округ, ВТБ
09:05 08.04.2026
 
ВТБ: Россияне формируют свой цифровой профиль через взаимодействие с ИИ

ВТБ: 63% россиян ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами ИИ

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ежедневно 63% россиян пользуются поисковиками или сервисами ИИ, фактически формируя собственный цифровой профиль через создание массива данных о себе, говорится в пресс-релизе ВТБ.
"Россияне активно вовлечены в цифровую среду и регулярно создают массивы данных о себе. Так, 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, фактически формируя собственный "цифровой профиль", - сообщает банк по итогам опроса 1500 россиян в возрасте 18-65 лет.
Опрос был проведен в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Особенно высокая активность наблюдается в Центральном федеральном округе - там доля ежедневных пользователей ИИ и интернет-поисковиков достигает 72%, еще 24% россиян пользуются этими сервисами 2-3 раза в неделю, 9% - раз в неделю или реже.
В ходе опроса также выяснилось, что только 20% россиян осведомлены о том, что такое большие данные, и могут это объяснить. Почти половина участников опроса (48%) слышала термин, но не уверена в его значении, а 32% вообще не знают, что это такое - хотя эта технология все активнее влияет на их повседневную жизнь и работу.
Большинство россиян (66%) скорее или полностью довольны текущим уровнем персонализации банковских и интернет-сервисов, но при этом только 10% готовы доверять финансовым советам ИИ.
В большей степени доверие вызывают советы финансовых консультантов и знакомых, а четверть аудитории не доверяет никому. Такой разрыв показывает, что в целом пользователи толерантны к технологии ради своего удобства, но не готовы полностью делегировать ИИ принятие решений.
Зампред правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что благодаря развитому рынку финансовых технологий большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ, несмотря на риски, и даже готовы интегрировать его в повседневную жизнь.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала