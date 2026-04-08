Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг

Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг - 08.04.2026, ПРАЙМ

Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг

"WB Лизинг" и "АвтоВАЗ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого маркетплейс будет приобретать автомобили на специальных условиях у официальных... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T15:37+0300

2026-04-08T15:37+0300

2026-04-08T15:37+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "WB Лизинг" и "АвтоВАЗ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого маркетплейс будет приобретать автомобили на специальных условиях у официальных дилеров автопроизводителя, чтобы передавать их своим клиентам в лизинг со скидками, передает корреспондент РИА Новости. "Соглашение с "АвтоВАЗом" - важный шаг для "WB Лизинга"… Благодаря сотрудничеству клиенты "WB Лизинга" смогут решать самые разные задачи своего бизнеса и получать транспорт по доступным ценам. Мы продолжим развивать сеть наших партнеров", - прокомментировал глава финтеха РВБ и председатель правления "WB Банка" Георгий Горшков на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). Благодаря сделке, участники экосистемы Wildberries и другие предприниматели смогут приобретать автомобили LADA и SKM с помощью лизинговых инструментов, которые являются одним из самых востребованных способов для приобретения транспорта. Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ) организована компанией РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, автоваз, wildberries