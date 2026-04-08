Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг - 08.04.2026, ПРАЙМ
Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг
Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг - 08.04.2026, ПРАЙМ
Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг
"WB Лизинг" и "АвтоВАЗ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого маркетплейс будет приобретать автомобили на специальных условиях у официальных... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T15:37+0300
2026-04-08T15:37+0300
бизнес
финансы
автоваз
wildberries
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "WB Лизинг" и "АвтоВАЗ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого маркетплейс будет приобретать автомобили на специальных условиях у официальных дилеров автопроизводителя, чтобы передавать их своим клиентам в лизинг со скидками, передает корреспондент РИА Новости. "Соглашение с "АвтоВАЗом" - важный шаг для "WB Лизинга"… Благодаря сотрудничеству клиенты "WB Лизинга" смогут решать самые разные задачи своего бизнеса и получать транспорт по доступным ценам. Мы продолжим развивать сеть наших партнеров", - прокомментировал глава финтеха РВБ и председатель правления "WB Банка" Георгий Горшков на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). Благодаря сделке, участники экосистемы Wildberries и другие предприниматели смогут приобретать автомобили LADA и SKM с помощью лизинговых инструментов, которые являются одним из самых востребованных способов для приобретения транспорта. Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ) организована компанией РВБ (объединенной компании Wildberries &amp; Russ). РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.
бизнес, финансы, автоваз, wildberries
Бизнес, Финансы, АвтоВАЗ, Wildberries
15:37 08.04.2026
 
Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг

Wildberries будет закупать машины у "АвтоВАЗа" и сдавать их в лизинг своим клиентам

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНовый автомобиль Lada Iskra в автосалоне в Москве
Новый автомобиль Lada Iskra в автосалоне в Москве
Новый автомобиль Lada Iskra в автосалоне в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "WB Лизинг" и "АвтоВАЗ" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого маркетплейс будет приобретать автомобили на специальных условиях у официальных дилеров автопроизводителя, чтобы передавать их своим клиентам в лизинг со скидками, передает корреспондент РИА Новости.
"Соглашение с "АвтоВАЗом" - важный шаг для "WB Лизинга"… Благодаря сотрудничеству клиенты "WB Лизинга" смогут решать самые разные задачи своего бизнеса и получать транспорт по доступным ценам. Мы продолжим развивать сеть наших партнеров", - прокомментировал глава финтеха РВБ и председатель правления "WB Банка" Георгий Горшков на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ).
Благодаря сделке, участники экосистемы Wildberries и другие предприниматели смогут приобретать автомобили LADA и SKM с помощью лизинговых инструментов, которые являются одним из самых востребованных способов для приобретения транспорта.
Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ) организована компанией РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.
 
