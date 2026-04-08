"Яндекс" предположил, когда на дорогах массово появятся беспилотные машины - 08.04.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" предположил, когда на дорогах массово появятся беспилотные машины
2026-04-08T14:19+0300
бизнес
технологии
сочи
евгений касперский
яндекс
лаборатория касперского
госдума
14:19 08.04.2026
 
"Яндекс" предположил, когда на дорогах массово появятся беспилотные машины

"Яндекс" ждет массового появления беспилотных автомобилей в 2028 году

Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" ожидает массового появления беспилотных автомобилей на российских дорогах в 2028 году, такое мнение высказал советник генерального директора компании Тигран Худавердян на конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion.
Беспилотные автомобили "Яндекса" в экспериментальном режиме начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе еще в августе 2018 года. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
"В 2028 году появятся", - ответил Худавердян на вопрос главы "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского, когда начнется активное использование беспилотных автомобилей.
Говоря о новейших технологиях, Касперский также отметил, что они уже проникли во многие сферы жизни: роботы активно используются на заводах, многие виды транспорта уже контролирует искусственный интеллект.
"Я даже задал вопрос летчику: как определить, самолет на автопилоте садится или его пилот сажает? Никак. Уже никак. Поэтому оно всегда, оно уже давно с нами, дальше будет просто больше", - подчеркнул глава "Лаборатории Касперского".
Глава Минтранса Андрей Никитин в начале апреля обозначил одной из задач на 2026 год внесение в Госдуму проекта закона о высокоавтоматизированных транспортных системах. Его принятие, по словам министра, позволит перейти от экспериментов к практическому и повседневному применению беспилотных технологий.
В январе директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова говорила РИА Новости, что закон о беспилотных транспортных средствах позволит в 2028 году начать в России эксплуатацию автомобилей без водителя в кабине на дорогах общего пользования.
 
