Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже растет к рублю после семи дней падения - 08.04.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже растет к рублю после семи дней падения
2026-04-08T18:56+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повышается после снижения семь дней подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.05 мск повышался на 6 копеек (+0,5%), до 11,45 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,43-11,51 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,43 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,15 рубля.
Юань на Мосбирже растет к рублю после семи дней падения

Курс юаня по отношению к российской в среду повышается после снижения семь дней подряд

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повышается после снижения семь дней подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.05 мск повышался на 6 копеек (+0,5%), до 11,45 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,43-11,51 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,43 рубля.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,15 рубля.

Коррекция

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в среду повышается после семи дней снижения подряд. Психологический импульс пришел от обвала рынка нефти более чем на 15% после того, как президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.
"Основные причины ослабления - пауза в росте цен на нефть, что напрямую негативно влияет на приток валютной выручки в страну и создаёт давление на рубль", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,07% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +3,62% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.07 мск падала на 13,2%, до 94,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 1,1%, до 98,8 пункта.

Прогнозы

Сильное подорожание нефти в марте только начало позитивно влиять на российскую валюту из-за лага во времени, с которым сырьевой фактор воздействует на валютный, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"По этой причине даже более серьезное снижение нефтяных котировок самое раннее через месяц станет способствовать ослаблению рубля. Тем не менее по крайней мере на краткосрочном горизонте юань способен стабилизироваться и перейти к консолидации в диапазоне 11,35–11,55 рубля", - добавляет он.
В течение недели рубль может остаться стабильным, колеблясь в коридоре 77–80 рублей за доллар и 11,2–11,6 рубля за юань, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
