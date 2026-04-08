Финансист рассказала о подвохе бесплатного займа до зарплаты - 08.04.2026, ПРАЙМ
Финансист рассказала о подвохе бесплатного займа до зарплаты
Финансист рассказала о подвохе бесплатного займа до зарплаты - 08.04.2026, ПРАЙМ
Финансист рассказала о подвохе бесплатного займа до зарплаты
Беспроцентные займы до зарплаты — популярный маркетинговый инструмент микрофинансовых организаций, который действительно может быть выгоден, но только при... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T02:02+0300
2026-04-08T02:02+0300
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Беспроцентные займы до зарплаты — популярный маркетинговый инструмент микрофинансовых организаций, который действительно может быть выгоден, но только при строгом соблюдении условий. О том, какие риски и подводные камни скрываются за привлекательным предложением, агентству “Прайм” рассказала международный финансовый советник, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По словам эксперта, суть предложения такова: первый заём под 0% предоставляется новым клиентам на небольшую сумму (обычно от 1 до 10 тысяч рублей) и на короткий срок (до 10–30 дней). Если вернуть деньги вовремя, переплаты не будет. Это способ МФО привлечь клиента и познакомить его с сервисом. Среди преимуществ — отсутствие переплат при своевременном возврате, быстрое оформление и прозрачные условия по дополнительным услугам (страховкам), от которых можно отказаться."Короткий срок возврата требует точного финансового планирования. Штрафы и проценты при просрочке велики, даже если это один день задержки. Возможны дополнительные комиссии со стороны платёжных систем или посредников, а также риск навязанных услуг, если невнимательно читать договор", — предупредила Ермилова.Сам факт обращения за таким займом не портит кредитную историю, но любая просрочка негативно сказывается на будущем кредитовании. Беспроцентный заём стоит брать только при уверенности в возможности вернуть деньги в срок, и не рекомендуется при уже имеющейся долговой нагрузке или если нет чёткого плана возврата.Любое нарушение сроков превращает "бесплатный" заём в обычный, с процентами и штрафами. Поэтому прежде чем оформлять такой заём, необходимо внимательно изучить договор и оценить свои возможности, резюмировала финансист.
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868202255.html
финансы, мария ермилова, микрофинансирование
Финансы, Мария Ермилова, микрофинансирование
02:02 08.04.2026
 
Финансист рассказала о подвохе бесплатного займа до зарплаты

Ермилова: беспроцентный микрозайм может таить в себе немалую переплату

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Беспроцентные займы до зарплаты — популярный маркетинговый инструмент микрофинансовых организаций, который действительно может быть выгоден, но только при строгом соблюдении условий. О том, какие риски и подводные камни скрываются за привлекательным предложением, агентству “Прайм” рассказала международный финансовый советник, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов
11 марта, 11:42
По словам эксперта, суть предложения такова: первый заём под 0% предоставляется новым клиентам на небольшую сумму (обычно от 1 до 10 тысяч рублей) и на короткий срок (до 10–30 дней). Если вернуть деньги вовремя, переплаты не будет. Это способ МФО привлечь клиента и познакомить его с сервисом. Среди преимуществ — отсутствие переплат при своевременном возврате, быстрое оформление и прозрачные условия по дополнительным услугам (страховкам), от которых можно отказаться.
"Короткий срок возврата требует точного финансового планирования. Штрафы и проценты при просрочке велики, даже если это один день задержки. Возможны дополнительные комиссии со стороны платёжных систем или посредников, а также риск навязанных услуг, если невнимательно читать договор", — предупредила Ермилова.
Сам факт обращения за таким займом не портит кредитную историю, но любая просрочка негативно сказывается на будущем кредитовании. Беспроцентный заём стоит брать только при уверенности в возможности вернуть деньги в срок, и не рекомендуется при уже имеющейся долговой нагрузке или если нет чёткого плана возврата.
Любое нарушение сроков превращает "бесплатный" заём в обычный, с процентами и штрафами. Поэтому прежде чем оформлять такой заём, необходимо внимательно изучить договор и оценить свои возможности, резюмировала финансист.
 
ФинансыМария Ермиловамикрофинансирование
 
 
