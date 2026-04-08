Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион - 08.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260408/zelandija-868998852.html
Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион
Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион - 08.04.2026, ПРАЙМ
Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион
Новая Зеландия обратилась к США с просьбой направить топливные танкеры в Тихоокеанский регион на фоне давления на поставки энергоресурсов, вызванного конфликтом | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:04+0300
2026-04-08T07:04+0300
энергетика
экономика
сша
иран
новая зеландия
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868998852.jpg?1775621081
ДЖАКАРТА, 8 апр - ПРАЙМ. Новая Зеландия обратилась к США с просьбой направить топливные танкеры в Тихоокеанский регион на фоне давления на поставки энергоресурсов, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Стороны затронули двусторонние отношения, ситуацию вокруг Ирана и положение в Тихом океане. Питерс подчеркнул, что довел до американской стороны обеспокоенность "значительными экономическими последствиями для Новой Зеландии и стран Тихоокеанского региона", связанными с конфликтом. "Речь идет не только об экономике Новой Зеландии, но и о странах Тихого океана, за которые мы несем значительную ответственность", - заявил он в интервью национальному радио RNZ. Глава МИД отметил, что Веллингтон предложил США заранее подготовить дополнительные танкеры и направить их в регион, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно распределить топливо. "Мы попросили: не ждать, пока это произойдет, а подготовиться заранее", - сказал Питерс, добавив, что обсуждение этого вопроса было "очень позитивным". Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
сша
иран
новая зеландия
Новости
сша, иран, новая зеландия, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, мид
Энергетика, Экономика, США, ИРАН, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, МИД
07:04 08.04.2026
 
Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион

Глава МИД Питерс: Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион

ДЖАКАРТА, 8 апр - ПРАЙМ. Новая Зеландия обратилась к США с просьбой направить топливные танкеры в Тихоокеанский регион на фоне давления на поставки энергоресурсов, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Стороны затронули двусторонние отношения, ситуацию вокруг Ирана и положение в Тихом океане.
Питерс подчеркнул, что довел до американской стороны обеспокоенность "значительными экономическими последствиями для Новой Зеландии и стран Тихоокеанского региона", связанными с конфликтом.
"Речь идет не только об экономике Новой Зеландии, но и о странах Тихого океана, за которые мы несем значительную ответственность", - заявил он в интервью национальному радио RNZ.
Глава МИД отметил, что Веллингтон предложил США заранее подготовить дополнительные танкеры и направить их в регион, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно распределить топливо.
"Мы попросили: не ждать, пока это произойдет, а подготовиться заранее", - сказал Питерс, добавив, что обсуждение этого вопроса было "очень позитивным".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
 
ЭнергетикаЭкономикаСШАИРАННОВАЯ ЗЕЛАНДИЯМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампМИД
 
 
