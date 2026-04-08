Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион

Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион - 08.04.2026, ПРАЙМ

Новая Зеландия попросила США направить танкеры в Тихоокеанский регион

Новая Зеландия обратилась к США с просьбой направить топливные танкеры в Тихоокеанский регион на фоне давления на поставки энергоресурсов, вызванного конфликтом | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T07:04+0300

2026-04-08T07:04+0300

2026-04-08T07:04+0300

энергетика

экономика

сша

иран

новая зеландия

марко рубио

марк рубио

дональд трамп

мид

ДЖАКАРТА, 8 апр - ПРАЙМ. Новая Зеландия обратилась к США с просьбой направить топливные танкеры в Тихоокеанский регион на фоне давления на поставки энергоресурсов, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Стороны затронули двусторонние отношения, ситуацию вокруг Ирана и положение в Тихом океане. Питерс подчеркнул, что довел до американской стороны обеспокоенность "значительными экономическими последствиями для Новой Зеландии и стран Тихоокеанского региона", связанными с конфликтом. "Речь идет не только об экономике Новой Зеландии, но и о странах Тихого океана, за которые мы несем значительную ответственность", - заявил он в интервью национальному радио RNZ. Глава МИД отметил, что Веллингтон предложил США заранее подготовить дополнительные танкеры и направить их в регион, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно распределить топливо. "Мы попросили: не ждать, пока это произойдет, а подготовиться заранее", - сказал Питерс, добавив, что обсуждение этого вопроса было "очень позитивным". Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

сша

иран

новая зеландия

сша, иран, новая зеландия, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, мид