Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выступил с обращением к России - 08.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский выступил с обращением к России
Зеленский выступил с обращением к России - 08.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский выступил с обращением к России
Владимир Зеленский обратился к России с призывом о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T15:00+0300
2026-04-08T15:00+0300
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к России с призывом о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. "Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", — написал он в соцсети X.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен взять на себя ответственность и сделать шаг к тому, чтобы Россия и Украина достигли мира, а не временного перемирия. Ранее Зеленский якобы принимал предложения о прекращении огня, но нарушения продолжались. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным и длилось с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После завершения перемирия Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона нарушила режим 4900 раз за время его действия.
https://1prime.ru/20260408/zelenskiy-868996554.html
https://1prime.ru/20260406/zelenskiy-868965498.html
сша
иран
украина
сша, иран, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, минобороны рф
США, ИРАН, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
15:00 08.04.2026
 
Зеленский выступил с обращением к России

Зеленский попросил у РФ прекращения огня на фоне перемирия между Ираном и США

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к России с призывом о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном.
"Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
В Иране резко высмеяли Зеленского после его обращения
05:12
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен взять на себя ответственность и сделать шаг к тому, чтобы Россия и Украина достигли мира, а не временного перемирия.
Ранее Зеленский якобы принимал предложения о прекращении огня, но нарушения продолжались. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным и длилось с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После завершения перемирия Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона нарушила режим 4900 раз за время его действия.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
"Это агония". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
6 апреля, 23:39
 
СШАИРАНУКРАИНАВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМинобороны РФ
 
 
