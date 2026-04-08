Зеленский выступил с обращением к России
Владимир Зеленский обратился к России с призывом о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T15:00+0300
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к России с призывом о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. "Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", — написал он в соцсети X.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен взять на себя ответственность и сделать шаг к тому, чтобы Россия и Украина достигли мира, а не временного перемирия. Ранее Зеленский якобы принимал предложения о прекращении огня, но нарушения продолжались. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным и длилось с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После завершения перемирия Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона нарушила режим 4900 раз за время его действия.
США, ИРАН, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
Зеленский попросил у РФ прекращения огня на фоне перемирия между Ираном и США