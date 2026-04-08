Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало недовольство на Западе
Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало недовольство на Западе - 08.04.2026, ПРАЙМ
Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало недовольство на Западе
Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня на Ближнем Востоке. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T16:33+0300
2026-04-08T16:33+0300
2026-04-08T16:33+0300
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня на Ближнем Востоке."Очередная пустая речь от Зеленского. Он читает нравоучения о том, как "прекращение огня спасает жизни", пока украинцы годами его требуют, а он продолжает препятствовать настоящим переговорам. Теперь Зеленский стал международным миротворцем, указывающим Ближнему Востоку? Экспертный уровень лицемерия", — написал @EiaoFaheem."В отличие от Ирана у вас нет никаких карт, помните? Вы — марионетка США, НАТО и Европы, поэтому ваши власть и репутация ничего не стоят", — указал @algarve_holiday."Отличная попытка, клоун. Требуешь прекращения огня на Ближнем Востоке, годами отказываясь от настоящего мира на Украине. Сдавайся и прекращай свое мошенничество уже", — пожаловался @Opanin_totoFT."Постарайтесь поменьше писать в социальных сетях, Зеленский, чтобы вас не считали беспринципным человеком", — посоветовал @BSanzira.В начале марта в интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США, назвав нанесение ударов по иранским военным целям правильным решением.В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
иран
сша
ближний восток
общество , иран, сша, ближний восток, мировая экономика, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Общество , ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мировая экономика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО