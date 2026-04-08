Золото перестало быть индикатором страха. Теперь у него другая функция - 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T05:05+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Глобальная экономика столкнулась с многоуровневым шоком. Военная эскалация вокруг Ирана, перебои судоходства через Ормузский пролив, рост цен на нефть, газ, нефтепродукты, удобрения и логистику формируют новый виток мировой инфляции и усиливают геоэкономическую неопределенность. В классической модели такие события должны приводить к росту золота как ключевого защитного актива, однако текущая динамика демонстрирует обратное — рынок не фиксирует устойчивого спроса на металл. Это указывает на более глубокую трансформацию. Геополитический риск автоматически больше не конвертируется в рост золота, а значит, в глобальной финансовой системе появился новый доминирующий механизм перераспределения капитала.Парадокс золота: почему рынок игнорирует геополитический шокС начала 2026 года золото демонстрирует нестабильную динамику, несмотря на нарастающий масштаб глобального кризиса. После достижения исторического максимума в 5595 долларов за унцию, зафиксированного 29 января, котировки в отдельные периоды снижались в среднем более чем на 20–27 процентов (в моменте спотовая цена на золото 23 марта опускалась на 36 процентов), а с момента начала военной эскалации вокруг Ирана 28 февраля рынок не показал устойчивого роста, который традиционно сопровождает геополитические риски. Это означает, что текущая реакция золота принципиально расходится с классической моделью поведения защитных активов.Исторически золото реагировало на кризисы иначе. Во время мирового финансового кризиса 2008 года цена золота, несмотря на краткосрочное падение в самом 2008 году, выросла примерно с 700 долларов за унцию в 2007 году до более 1200 долларов к концу 2009 года, показав прирост более чем на 70 процентов на фоне обвала финансовых рынков. В период нефтяного кризиса и инфляционного шока 1970-х годов золото, освободившись от фиксированной цены 35 долларов за унцию после распада Бреттон-Вудской системы, с начала десятилетия подорожало до более 800 долларов в 1980 году, что означает рост более чем в 22 раза. Даже в условиях геополитической напряженности начала 2000-х годов (включая войну в Ираке в 2003 году) золото демонстрировало устойчивый восходящий тренд.Таким образом, текущая ситуация является аномалией с точки зрения исторического поведения рынка. Если ранее любой масштабный кризис автоматически усиливал спрос на золото, то сегодня этот механизм не работает. Это указывает на изменение структуры глобального спроса на защитные активы. Инвесторы больше не рассматривают золото как единственный инструмент сохранения стоимости в условиях шока, а перераспределяют капитал в другие классы активов, где ключевую роль начинают играть доходность и ликвидность.Новый механизм: как инфляция и реальные ставки вытесняют золотоКлючевая причина текущей динамики золота заключается в изменении природы самого кризиса. Если ранее глобальные потрясения носили преимущественно дефляционный характер — падение спроса, обвал рынков, снижение доходностей, — то текущий шок развивается по инфляционной модели. Рост цен на энергоносители, логистику и сырье формирует давление на глобальную инфляцию, а значит, напрямую влияет на политику центральных банков. В этих условиях золото впервые сталкивается с ситуацией, когда кризис не снижает стоимость денег, а, напротив, повышает ее.Это находит прямое отражение в динамике реальных ставок. Доходность десятилетних казначейских облигаций США в последние недели удерживается в диапазоне 4,3–4,5 процента, тогда как инфляционные ожидания остаются ниже этих уровней, формируя положительную реальную доходность. При ставке ФРС в диапазоне 5,25–5,50 процента и сохранении жесткой риторики регулятора золото, не приносящее купонного дохода, начинает проигрывать конкуренцию инструментам с фиксированной доходностью. В результате капитал перераспределяется в облигации и долларовые активы, а не в металл.Дополнительным фактором становится усиление доллара. Индекс DXY в марте удерживался выше отметки 104–105 пунктов, что отражает глобальный спрос на долларовую ликвидность в условиях неопределенности. В такой конфигурации золото теряет часть своей функции как универсального защитного актива. Теперь инвесторы предпочитают не просто сохранение стоимости, а активы, которые одновременно обеспечивают защиту и доходность. Именно этот сдвиг — от защиты к доходности — формирует новый финансово-экономический механизм, в рамках которого золото перестает быть безусловным бенефициаром кризиса.Скрытые силы: ликвидность, ETF и поведение инвесторовПомимо макроэкономических факторов, на рынок золота сейчас давит менее очевидный, но не менее значимый механизм — перераспределение ликвидности внутри глобальной финансовой системы. В условиях роста стоимости заимствований и ужесточения денежно-кредитной политики инвесторы вынуждены оптимизировать свои портфели не с точки зрения защиты, а с точки зрения эффективности капитала. Это приводит к тому, что даже защитные активы, включая золото, начинают использоваться как источник ликвидности — их продают не потому, что снижается уровень риска, а потому что возрастает потребность в денежных средствах.Это хорошо видно через динамику биржевых фондов. По данным Всемирного совета по золоту, в последние периоды фиксировались оттоки из крупнейших золотых ETF, включая SPDR Gold Shares (крупнейший в мире ETF на золото), где снижение запасов происходило на фоне роста доходности альтернативных активов. При этом сейчас суммарные активы золотых ETF остаются ниже пиковых значений 2020 года (год мирового пандемийного кризиса), когда они достигали около 3800 тонн, что указывает на структурное охлаждение инвестиционного спроса на металл. Иными словами, институциональные инвесторы уже не рассматривают золото как приоритетный инструмент защиты в текущей фазе цикла.К этому добавляется поведенческий фактор, который в классических экономических моделях часто недооценивается. После продолжительного роста цен на золото в предыдущие периоды рынок оказался в состоянии накопленной прибыли, и в момент кризиса инвесторы начали ее фиксировать, а не наращивать позиции. Возникает эффект, противоположный ожиданиям: страх не усиливает спрос, а провоцирует продажу активов для фиксации результата и перераспределения капитала. Именно здесь проявляется сдвиг инвестиционной психологии — золото перестает быть активом первого выбора в кризисе и становится инструментом управления ликвидностью.Трансформация старой модели: какую роль теперь играет золотоТекущая динамика золота указывает не на временное отклонение, а на более глубокий сдвиг — изменение самой модели формирования цены. Один из ключевых факторов заключается в том, что значительная часть геополитических и геоэкономических рисков была заложена в котировки заранее. В январе 2026 года золото достигло пиковых значений, что отражало накопленную премию за инфляцию, геополитическую напряженность и ожидания глобальной нестабильности. В этой конфигурации рынок фактически "купил страх" заранее, и последующая эскалация вокруг Ирана уже не стала новым триггером для роста, поскольку значительная часть рисков была учтена в цене.Это означает, что золото больше не является чистым индикатором страха, как это было в предыдущие десятилетия. Его цена все в большей степени формируется через конкуренцию с другими активами за капитал, а не через автоматическую реакцию на кризисы. Если в периоды предыдущих глобальных шоков золото выступало прямым бенефициаром системных рисков, то сегодня оно встроено в более сложную финансовую систему, где ключевую роль играют доходность, стоимость ликвидности и структура глобальных потоков капитала.В результате золото не исчезает как защитный актив, но меняет свою функцию. Оно перестает быть универсальной "тихой гаванью" и превращается в один из элементов портфельной стратегии, чувствительный к процентным ставкам, доллару и ликвидности. Стратегический вывод здесь в том, что текущий кризис не усиливает золото, а переопределяет его место в глобальной финансовой архитектуре. Инвесторы больше не покупают металл автоматически при росте риска, а принимают решение исходя из баланса между защитой, доходностью и доступом к ликвидности.Автор: Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

Алексей Лерон

