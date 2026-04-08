Золото дорожает на сообщениях о перемирии США и Ирана
Биржевая цена на золото растет почти на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, следует из данных торгов. | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет почти на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 127,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,7% - до 4 859,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 6,44% - до 76,623 доллара за унцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
Золото дорожает почти на 3% после сообщений о перемирии США и Ирана
