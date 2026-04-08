Золото дорожает на сообщениях о перемирии США и Ирана

Золото дорожает на сообщениях о перемирии США и Ирана - 08.04.2026, ПРАЙМ

Золото дорожает на сообщениях о перемирии США и Ирана

08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T03:41+0300

2026-04-08T03:41+0300

2026-04-08T03:41+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет почти на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, следует из данных торгов. По состоянию на 3.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 127,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,7% - до 4 859,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 6,44% - до 76,623 доллара за унцию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, иран, сша, тегеран, дональд трамп, comex