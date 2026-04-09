Росэнергоатом: ограничивающих факторов по размещению Приморской АЭС нет

Инженерные изыскания на этапе получения лицензии проводятся на площадке, где планируется разместить будущую Приморскую АЭС в Уссурийском городском округе,...

2026-04-09T04:13+0300

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Инженерные изыскания на этапе получения лицензии проводятся на площадке, где планируется разместить будущую Приморскую АЭС в Уссурийском городском округе, ограничивающих факторов не выявлено, заявил первый заместитель генерального директора – директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов Александр Баринов. "На сегодняшний день по указанной площадке выполняется инженерное искание на этапе получения лицензии на размещение, которую будет выдавать Ростехнадзор. И на сегодняшний день ограничивающих факторов по запрету на размещение станции на площадке не выявлено. То есть инженерно-геологическое состояние грунтов позволяет сделать вывод о том, что площадка пригодна для сооружения атомной станции", - сказал Баринов на региональном энергетическом форуме во Владивостоке. Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год. Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Ранее кабмин уточнял, что АЭС будет расположена в Уссурийском городском округе.

россия, владивосток, рф, ростехнадзор