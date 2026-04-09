Проектную документацию для Приморской АЭС разработают до конца 2026 года

2026-04-09T06:26+0300

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Проектная документация для строительства будущей Приморской АЭС будет разработана до конца 2026 года, в начале 2027 ее направят на госэкспертизу, сообщил первый заместитель генерального директора – директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов Александр Баринов. "Ближайшая задача в рамках проекта Приморской АЭС - до конца этого года разработка проектной документации. И в начале следующего года направление ее на государственную экспертизу... В рамках экспертизы рассматриваются все аспекты, связанные с инженерными изысканиями,... и все проектные решения, которые будут в проекте Приморской АЭС. Дополнительно условием первого бетона является получение лицензии Ростехнадзора на сооружение атомной станции", - сказал Баринов журналистам на региональном энергетическом форуме во Владивостоке. Он отметил, что с учетом большого опыта разработки проектной документации и начала работы компания оптимистично определяет сроки, которые необходимы. Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год. Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Ранее кабмин уточнял, что АЭС будет расположена в Уссурийском городском округе.

