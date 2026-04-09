Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф - 09.04.2026, ПРАЙМ
Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф
Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф - 09.04.2026, ПРАЙМ
Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф
Заочно осужденная на восемь лет в России актриса-иноагент Яна Троянова* подала в суд жалобу на иноагентский штраф, следует из судебных материалов, имеющихся в... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T05:43+0300
2026-04-09T06:27+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Заочно осужденная на восемь лет в России актриса-иноагент Яна Троянова* подала в суд жалобу на иноагентский штраф, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в Москве в октябре 2025 года оштрафовал артистку на 50 тысяч рублей. В суде было установлено, что Троянова* не представила отчетность о себе в Минюст РФ в установленный законом срок. Как следует из материалов, Троянова* подала жалобу на постановление о назначении административного наказания, ее рассмотрение назначено на 23 апреля. При этом, как следует из материалов судебных приставов, с которыми также ознакомилось агентство, с актрисы сейчас пытаются принудительно взыскать 40 тысяч рублей по другому иноагентскому штрафу, который ей был назначен в июле 2025 года. В ноябре 2025 года Троянова* была заочно приговорена к восьми годам колонии за призывы к терроризму и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей. Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов, Минюст включил ее в реестр иноагентов в ноябре 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бизнес, общество , москва, рф
Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА, РФ
05:43 09.04.2026 (обновлено: 06:27 09.04.2026)
 
Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф

Актриса Яна Троянова подала в суд жалобу на иноагентский штраф

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Заочно осужденная на восемь лет в России актриса-иноагент Яна Троянова* подала в суд жалобу на иноагентский штраф, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в Москве в октябре 2025 года оштрафовал артистку на 50 тысяч рублей. В суде было установлено, что Троянова* не представила отчетность о себе в Минюст РФ в установленный законом срок. Как следует из материалов, Троянова* подала жалобу на постановление о назначении административного наказания, ее рассмотрение назначено на 23 апреля.
При этом, как следует из материалов судебных приставов, с которыми также ознакомилось агентство, с актрисы сейчас пытаются принудительно взыскать 40 тысяч рублей по другому иноагентскому штрафу, который ей был назначен в июле 2025 года.
В ноябре 2025 года Троянова* была заочно приговорена к восьми годам колонии за призывы к терроризму и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.
Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов, Минюст включил ее в реестр иноагентов в ноябре 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов
 
