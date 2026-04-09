https://1prime.ru/20260409/aktrisa-inoagent-869023026.html

Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф

Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф - 09.04.2026, ПРАЙМ

Заочно осужденная актриса-иноагент подала жалобу на иноагентский штраф

Заочно осужденная на восемь лет в России актриса-иноагент Яна Троянова* подала в суд жалобу на иноагентский штраф, следует из судебных материалов, имеющихся в... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T05:43+0300

2026-04-09T05:43+0300

2026-04-09T06:27+0300

бизнес

общество

экономика

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869023026.jpg?1775705263

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Заочно осужденная на восемь лет в России актриса-иноагент Яна Троянова* подала в суд жалобу на иноагентский штраф, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в Москве в октябре 2025 года оштрафовал артистку на 50 тысяч рублей. В суде было установлено, что Троянова* не представила отчетность о себе в Минюст РФ в установленный законом срок. Как следует из материалов, Троянова* подала жалобу на постановление о назначении административного наказания, ее рассмотрение назначено на 23 апреля. При этом, как следует из материалов судебных приставов, с которыми также ознакомилось агентство, с актрисы сейчас пытаются принудительно взыскать 40 тысяч рублей по другому иноагентскому штрафу, который ей был назначен в июле 2025 года. В ноябре 2025 года Троянова* была заочно приговорена к восьми годам колонии за призывы к терроризму и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей. Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов, Минюст включил ее в реестр иноагентов в ноябре 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, рф