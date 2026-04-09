Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается - 09.04.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается днем четверга - из-за сохраняющихся сомнений в дальнейшем смягчении политики Банка России, а также действенности... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T14:53+0300

2026-04-09T14:53+0300

2026-04-09T14:53+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем четверга - из-за сохраняющихся сомнений в дальнейшем смягчении политики Банка России, а также действенности перемирия между США и Ираном инвесторы всё чаще стремятся уходить от риска, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.37 мск опускается на 0,4% относительно предыдущего закрытия, до 2 754,06 пункта. "Российский рынок акций к середине четверга, 9 апреля, продолжает умеренное снижение… на фоне подросшей нефти (Brent после обвала отскакивает к 98 долларам за баррель), снижения цен на металлы и сохраняющихся сомнений в дальнейшем смягчении политики Банка России", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Макроэкономический фон остается смешанным: свежие данные Росстата показывают ускорение недельной инфляции до 0,19% и годового показателя до 5,95%. Банк России, по словам советника главы ЦБ Кирилла Тремасова, склонен к выжидательной позиции: на ближайшем заседании ключевая ставка может остаться неизменной, хотя ранее регулятор последовательно снижал её с прошлого лета. Инвесторы во всем мире продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где временное прекращение огня на данный момент не привело к значительным позитивным сдвигам, а значит, уход от риска в условиях более высоких цен на энергоносители может вернуться на биржи, добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения стоимости - акции "Самолета" (−4,43%), ММК (−2,36%), ТГК-1 (−2,36%), префы "Сургутнефтегаза" (−2,02%), обыкновенные акции "Мечела" (−2,01%), а также бумаги "Аэрофлота" (-1,4%). "Акции "Аэрофлота" негативно реагируют на очередной виток роста мировых цен на энергоресурсы, так как из-за подорожания авиакеросина снижается маржинальность бизнеса компании. Ценные бумаги Полюса (-0,77%) корректируются следом за ценами на золото, которые снижаются на ожиданиях скорого завершения американо-иранского конфликта", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста котировок - акции ДВМП (+4,95%), "Башнефти" (+3,28%), "Фармсинтеза" (+1,17%), "Россетей Центра и Приволжья" (+0,68%) и "Абрау Дюрсо" (+0,39%). "Повышенное инфляционное давление может обусловить более медленные темпы смягчения денежно-кредитных условий, что в принципе не является благоприятным сценарием для фондового рынка. На этом фоне индекс Мосбиржи может снова проверить на прочность поддержку в области 2751 пунктов, где проходит 200-дневное скользящее среднее",- делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер".

сша

иран

ближний восток

рынок, торги, финансы, сша, иран, ближний восток, елена кожухова, владимир чернов, банк россия, мосбиржа, аэрофлот