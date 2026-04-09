Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения не планирует сокращать сотрудничество с СНГ, заявил Лебедев
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260409/armenija-869019018.html
Армения не планирует сокращать сотрудничество с СНГ, заявил Лебедев
Армения не планирует сокращать сотрудничество с СНГ, заявил Лебедев - 09.04.2026, ПРАЙМ
Армения не планирует сокращать сотрудничество с СНГ, заявил Лебедев
Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Армения не уведомляла о желании выйти из содружества и не планирует сокращать сотрудничество. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T00:53+0300
2026-04-09T00:53+0300
экономика
мировая экономика
армения
ереван
лебедев
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869019018.jpg?1775685217
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Армения не уведомляла о желании выйти из содружества и не планирует сокращать сотрудничество. "Нет, не планируется [сокращение сотрудничества Армении и СНГ]. По многим направлениям [Ереван заинтересован в контактах с СНГ]: в экономической сфере, конечно же, в политической, в гуманитарной. В военно-политической сфере с ОДКБ у них некоторые есть сомнения и осложнения. В остальном, что касается СНГ, то тут вопросов нет", - сказал он газете "Известия". Лебедев сообщил изданию, что Армения пока не уведомляла о желании выйти из СНГ, заморозить или сократить участие.
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, армения, ереван, лебедев, снг
Экономика, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, ЛЕБЕДЕВ, СНГ
00:53 09.04.2026
 
Армения не планирует сокращать сотрудничество с СНГ, заявил Лебедев

Генсек Лебедев: Армения не планирует сокращать сотрудничество с СНГ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Армения не уведомляла о желании выйти из содружества и не планирует сокращать сотрудничество.
"Нет, не планируется [сокращение сотрудничества Армении и СНГ]. По многим направлениям [Ереван заинтересован в контактах с СНГ]: в экономической сфере, конечно же, в политической, в гуманитарной. В военно-политической сфере с ОДКБ у них некоторые есть сомнения и осложнения. В остальном, что касается СНГ, то тут вопросов нет", - сказал он газете "Известия".
Лебедев сообщил изданию, что Армения пока не уведомляла о желании выйти из СНГ, заморозить или сократить участие.
 
ЭкономикаМировая экономикаАРМЕНИЯЕреванЛЕБЕДЕВСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала