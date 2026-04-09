Армения не планирует сокращать сотрудничество с СНГ, заявил Лебедев

Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Армения не уведомляла о желании выйти из содружества и не планирует сокращать сотрудничество.

2026-04-09T00:53+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Армения не уведомляла о желании выйти из содружества и не планирует сокращать сотрудничество. "Нет, не планируется [сокращение сотрудничества Армении и СНГ]. По многим направлениям [Ереван заинтересован в контактах с СНГ]: в экономической сфере, конечно же, в политической, в гуманитарной. В военно-политической сфере с ОДКБ у них некоторые есть сомнения и осложнения. В остальном, что касается СНГ, то тут вопросов нет", - сказал он газете "Известия". Лебедев сообщил изданию, что Армения пока не уведомляла о желании выйти из СНГ, заморозить или сократить участие.

