Минтранс анализирует ситуацию с авиацией на Ближнем Востоке
Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T10:32+0300
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве. "Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке", - рассказали в Минтрансе. Российские авиакомпании в марте прекратили полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе. Больше всего рейсов было отменено в города ОАЭ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
