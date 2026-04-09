Минтранс анализирует ситуацию с авиацией на Ближнем Востоке - 09.04.2026, ПРАЙМ
Минтранс анализирует ситуацию с авиацией на Ближнем Востоке
Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве. | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве. "Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке", - рассказали в Минтрансе. Российские авиакомпании в марте прекратили полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе. Больше всего рейсов было отменено в города ОАЭ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
10:32 09.04.2026
 
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке", - рассказали в Минтрансе.
Российские авиакомпании в марте прекратили полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе. Больше всего рейсов было отменено в города ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
