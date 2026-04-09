https://1prime.ru/20260409/bank-869024726.html
Банк России рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки
2026-04-09T07:41+0300
банки
финансы
экономика
новосибирск
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869024726.jpg?1775709718
НОВОСИБИРСК, 9 апр – ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров 24 апреля рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки, как и предложения о том, что имеет смысл приостановиться в этом процессе, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске.
"На заседании совета директоров 24 апреля мы будем рассматривать предложения и оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Но думаю, что на столе будут и предложения о том, что, может быть, нам имеет смысл взять паузу", - сказал он.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает монетарную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. На последнем своём заседании в марте Банк России снизил ключевую ставку до 15%.
новосибирск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Советник Тремасов: ЦБ 24 апреля рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ставки
