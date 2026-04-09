Банк России рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки - 09.04.2026, ПРАЙМ
Банк России рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки
Банк России рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки - 09.04.2026, ПРАЙМ
Банк России рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки
Банк России на заседании совета директоров 24 апреля рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки, как и предложения о том, что имеет смысл... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T07:41+0300
2026-04-09T07:41+0300
НОВОСИБИРСК, 9 апр – ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров 24 апреля рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки, как и предложения о том, что имеет смысл приостановиться в этом процессе, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске. "На заседании совета директоров 24 апреля мы будем рассматривать предложения и оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Но думаю, что на столе будут и предложения о том, что, может быть, нам имеет смысл взять паузу", - сказал он. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает монетарную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. На последнем своём заседании в марте Банк России снизил ключевую ставку до 15%.
банки, финансы, новосибирск, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Экономика, НОВОСИБИРСК, банк Россия, Банк России
07:41 09.04.2026
 
Банк России рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки

НОВОСИБИРСК, 9 апр – ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров 24 апреля рассмотрит предложения о дальнейшем снижении ключевой ставки, как и предложения о том, что имеет смысл приостановиться в этом процессе, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске.
"На заседании совета директоров 24 апреля мы будем рассматривать предложения и оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Но думаю, что на столе будут и предложения о том, что, может быть, нам имеет смысл взять паузу", - сказал он.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает монетарную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. На последнем своём заседании в марте Банк России снизил ключевую ставку до 15%.
 
