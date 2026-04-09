В Бельгии заявили об обнищании из-за конфликта на Ближнем Востоке

Спикер парламента де Рувер: конфликт на Ближнем Востоке разоряет Бельгию
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке приводит к обнищанию Бельгии из-за нарастающего энергетического кризиса, а господдержка не работает, вся нагрузка в любом случае ляжет на плечи налогоплательщиков, признал спикер федерального парламента королевства и член правой фламандской националистской партии N-VA Петер де Рувер.
"Мы сталкиваемся со следующей реальностью: эта война разоряет нас, точка. И создавать впечатление, что где-то есть какой-то денежный мешок, из которого мы можем черпать средства, обманчиво. Это означает, что любая поддержка, в конечном итоге, оплачивается налогоплательщиками", - сказал он в интервью изданию 21News.
В качестве честной меры политик предложил введение "налога на войну", из которого можно было бы финансировать поддержку наиболее пострадавших отраслей и домохозяйств.
"Я это не поддерживаю, но, по крайней мере, это было бы честно", - заявил он.
В Еврокомиссии 6 апреля признали, что обострение ситуации вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива крайне негативно сказалось на экономической ситуации в Европе, где за время операции США и Израиля против Ирана цена нефти подскочила на 60%, на газ - на 70%. Европа дополнительно потратила на топливо уже более 14 миллиардов евро, в то время как кризис продолжит углубляться. В странах Евросоюза, уставших от кризисов, спровоцированных неграмотной политикой из-за конфликта на Украине, зазвучали требования ввести меры господдержки населения и предприятий.