В Бельгии заявили об обнищании из-за конфликта на Ближнем Востоке - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/belgiya-869028686.html
В Бельгии заявили об обнищании из-за конфликта на Ближнем Востоке
В Бельгии заявили об обнищании из-за конфликта на Ближнем Востоке - 09.04.2026, ПРАЙМ
В Бельгии заявили об обнищании из-за конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке приводит к обнищанию Бельгии из-за нарастающего энергетического кризиса, а господдержка не работает, вся нагрузка в любом случае... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T11:37+0300
2026-04-09T11:37+0300
мировая экономика
иран
европа
ближний восток
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/69/840806946_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_0cec846b9e34da41a219e406b77ab772.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке приводит к обнищанию Бельгии из-за нарастающего энергетического кризиса, а господдержка не работает, вся нагрузка в любом случае ляжет на плечи налогоплательщиков, признал спикер федерального парламента королевства и член правой фламандской националистской партии N-VA Петер де Рувер. "Мы сталкиваемся со следующей реальностью: эта война разоряет нас, точка. И создавать впечатление, что где-то есть какой-то денежный мешок, из которого мы можем черпать средства, обманчиво. Это означает, что любая поддержка, в конечном итоге, оплачивается налогоплательщиками", - сказал он в интервью изданию 21News. В качестве честной меры политик предложил введение "налога на войну", из которого можно было бы финансировать поддержку наиболее пострадавших отраслей и домохозяйств. "Я это не поддерживаю, но, по крайней мере, это было бы честно", - заявил он. В Еврокомиссии 6 апреля признали, что обострение ситуации вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива крайне негативно сказалось на экономической ситуации в Европе, где за время операции США и Израиля против Ирана цена нефти подскочила на 60%, на газ - на 70%. Европа дополнительно потратила на топливо уже более 14 миллиардов евро, в то время как кризис продолжит углубляться. В странах Евросоюза, уставших от кризисов, спровоцированных неграмотной политикой из-за конфликта на Украине, зазвучали требования ввести меры господдержки населения и предприятий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/69/840806946_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_05173ee91baa10b330ea7fd59f058b6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, европа, ближний восток, ес
Мировая экономика, ИРАН, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС
11:37 09.04.2026
 
В Бельгии заявили об обнищании из-за конфликта на Ближнем Востоке

Спикер парламента де Рувер: конфликт на Ближнем Востоке разоряет Бельгию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Города мира. Брюссель. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке приводит к обнищанию Бельгии из-за нарастающего энергетического кризиса, а господдержка не работает, вся нагрузка в любом случае ляжет на плечи налогоплательщиков, признал спикер федерального парламента королевства и член правой фламандской националистской партии N-VA Петер де Рувер.
"Мы сталкиваемся со следующей реальностью: эта война разоряет нас, точка. И создавать впечатление, что где-то есть какой-то денежный мешок, из которого мы можем черпать средства, обманчиво. Это означает, что любая поддержка, в конечном итоге, оплачивается налогоплательщиками", - сказал он в интервью изданию 21News.
В качестве честной меры политик предложил введение "налога на войну", из которого можно было бы финансировать поддержку наиболее пострадавших отраслей и домохозяйств.
"Я это не поддерживаю, но, по крайней мере, это было бы честно", - заявил он.
В Еврокомиссии 6 апреля признали, что обострение ситуации вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива крайне негативно сказалось на экономической ситуации в Европе, где за время операции США и Израиля против Ирана цена нефти подскочила на 60%, на газ - на 70%. Европа дополнительно потратила на топливо уже более 14 миллиардов евро, в то время как кризис продолжит углубляться. В странах Евросоюза, уставших от кризисов, спровоцированных неграмотной политикой из-за конфликта на Украине, зазвучали требования ввести меры господдержки населения и предприятий.
 
Мировая экономикаИРАНЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала