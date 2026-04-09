Спрос на отдых в Белоруссии среди россиян вырос в начале года

2026-04-09T15:05+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на отдых в Беларуссии в январе-марте вырос в 3,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель группы стран (Россия, Абхазия, Белоруссия) туроператора "Русский Экспресс" Семен Лившиц. "Беларусь растет. Сегодня по прошлому году примерно на 290% рост", - сказал Лившиц о спросе среди россиян. Он указал, что речь идет о январе-марте текущего года. По словам представителя туроператора, экскурсионные туры по этому направлению бронируются в два раза больше, чем в прошлом году. "То есть Беларусь пользуется стабильно хорошим спросом, удобно также добираться: поезд, самолет, автобусы ходят, автомобильный транспорт", - подчеркнул он. Так, продолжительность экскурсионного тура в Белоруссию составляет от трех до семи дней. При этом стоимость начинается от 40 до 70 тысяч рублей с человека. Если рассматривать санаторный отдых, то там стоимость зависит от выбранного сегмента. Лившиц подчеркнул, что у Белоруссии очень большие перспективы в этом году. "В принципе все операторы говорят, особенно те, которые занимаются экскурсионными турами, что Беларусь сейчас в топе роста продаж экскурсионного продукта", - поделился он.

