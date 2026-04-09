Спрос на отдых в Белоруссии среди россиян вырос в начале года - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/belorussiya-869033401.html
Спрос на отдых в Белоруссии среди россиян вырос в начале года
туризм
бизнес
белоруссия
абхазия
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/54/841375405_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_32e6ee6e2cfc307b1e7eba91fb1cfd04.jpg
https://1prime.ru/20260409/turoperator-869032646.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/54/841375405_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_113e170bdd8a549cfb1a2af54dcdba63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Спрос на отдых в Белоруссии среди россиян в начале года вырос в 3,9 раза

© Unsplash/Egor KunovskyВид на Минск, Белоруссия
Вид на Минск, Белоруссия
Вид на Минск, Белоруссия. Архивное фото
© Unsplash/Egor Kunovsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на отдых в Беларуссии в январе-марте вырос в 3,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель группы стран (Россия, Абхазия, Белоруссия) туроператора "Русский Экспресс" Семен Лившиц.
"Беларусь растет. Сегодня по прошлому году примерно на 290% рост", - сказал Лившиц о спросе среди россиян. Он указал, что речь идет о январе-марте текущего года.
По словам представителя туроператора, экскурсионные туры по этому направлению бронируются в два раза больше, чем в прошлом году. "То есть Беларусь пользуется стабильно хорошим спросом, удобно также добираться: поезд, самолет, автобусы ходят, автомобильный транспорт", - подчеркнул он.
Так, продолжительность экскурсионного тура в Белоруссию составляет от трех до семи дней. При этом стоимость начинается от 40 до 70 тысяч рублей с человека. Если рассматривать санаторный отдых, то там стоимость зависит от выбранного сегмента.
Лившиц подчеркнул, что у Белоруссии очень большие перспективы в этом году. "В принципе все операторы говорят, особенно те, которые занимаются экскурсионными турами, что Беларусь сейчас в топе роста продаж экскурсионного продукта", - поделился он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала