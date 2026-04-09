Бразилия может обратиться к России за дополнительными партиями топлива - 09.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Бразилия может обратиться к России за дополнительными партиями топлива
2026-04-09T07:35+0300
Бразилия может обратиться к России за дополнительными партиями топлива

Посол Родригес дос Сантос: бразильские импортеры могут обратиться к России за топливом

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Бразильские импортеры дизеля могли бы обратиться к России за дополнительными партиями топлива из-за его дефицита в связи с длительным закрытием Ормузского пролива, предположил в разговоре с РИА Новости бразильский посол в РФ Сержиу Родригес дос Сантос.
В разговоре с агентством на полях Московского экономического форума он отметил, что поставки российского дизеля в Бразилию всегда зависели от экономического интереса бразильского бизнеса, и санкции никогда не вызывали у импортеров опасений.
"Посмотрим, появится ли на фоне ситуации в Ормузском проливе такой интерес у частного сектора. С точки зрения логики, полагаю, да, спрос может вырасти из-за этого дефицита (топлива - ред.) на мировом рынке", - сказал посол.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели.
 
