Бразилия может обратиться к России за дополнительными партиями топлива

Бразилия может обратиться к России за дополнительными партиями топлива - 09.04.2026, ПРАЙМ

Бразилия может обратиться к России за дополнительными партиями топлива

Бразильские импортеры дизеля могли бы обратиться к России за дополнительными партиями топлива из-за его дефицита в связи с длительным закрытием Ормузского... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T07:35+0300

2026-04-09T07:35+0300

2026-04-09T07:35+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Бразильские импортеры дизеля могли бы обратиться к России за дополнительными партиями топлива из-за его дефицита в связи с длительным закрытием Ормузского пролива, предположил в разговоре с РИА Новости бразильский посол в РФ Сержиу Родригес дос Сантос. В разговоре с агентством на полях Московского экономического форума он отметил, что поставки российского дизеля в Бразилию всегда зависели от экономического интереса бразильского бизнеса, и санкции никогда не вызывали у импортеров опасений. "Посмотрим, появится ли на фоне ситуации в Ормузском проливе такой интерес у частного сектора. С точки зрения логики, полагаю, да, спрос может вырасти из-за этого дефицита (топлива - ред.) на мировом рынке", - сказал посол. После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели.

ормузский пролив

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ормузский пролив, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, мид