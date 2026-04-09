https://1prime.ru/20260409/brazilija-869024317.html
Бразилия может обратиться к России за дополнительными партиями топлива
2026-04-09T07:35+0300
энергетика
бизнес
россия
ормузский пролив
иран
сша
дональд трамп
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869024317.jpg?1775709349
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Бразильские импортеры дизеля могли бы обратиться к России за дополнительными партиями топлива из-за его дефицита в связи с длительным закрытием Ормузского пролива, предположил в разговоре с РИА Новости бразильский посол в РФ Сержиу Родригес дос Сантос.
В разговоре с агентством на полях Московского экономического форума он отметил, что поставки российского дизеля в Бразилию всегда зависели от экономического интереса бразильского бизнеса, и санкции никогда не вызывали у импортеров опасений.
"Посмотрим, появится ли на фоне ситуации в Ормузском проливе такой интерес у частного сектора. С точки зрения логики, полагаю, да, спрос может вырасти из-за этого дефицита (топлива - ред.) на мировом рынке", - сказал посол.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели.
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ормузский пролив, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, мид
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, Ормузский пролив, ИРАН, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МИД
