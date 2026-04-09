Таможенный пост в Бурятии реконструируют к концу 2027 года - 09.04.2026, ПРАЙМ
Таможенный пост в Бурятии реконструируют к концу 2027 года
Таможенный пост в Бурятии реконструируют к концу 2027 года
Таможенный пост в бурятских Мондах на границе с Монголией реконструируют к концу 2027 года, сообщило правительство республики. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T05:59+0300
экономика
россия
монголия
бурятия
05:59 09.04.2026
 
Таможенный пост в Бурятии на границе с Монголией реконструируют к концу 2027 года

УЛАН-УДЭ, 9 апр - ПРАЙМ. Таможенный пост в бурятских Мондах на границе с Монголией реконструируют к концу 2027 года, сообщило правительство республики.
"В Бурятии одобрили реконструкцию таможенного поста на границе с Монголией в поселке Монды... Завершить работы планируют к концу 2027 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект прошёл госэкспертизу и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".
"После модернизации пункт сможет пропускать до 500 легковых авто, 80 грузовиков и 10 автобусов в сутки, а пассажиропоток вырастет до 2560 человек", - подчеркнули в региональном правительстве.
Сейчас в пункте пропуска движение организовано реверсивно, тогда как на монгольской стороне потоки разделены.
По данным правительства Бурятии, на территории пункта пропуска появятся новые административные здания, кинологический центр, удобные павильоны, также будет проведено озеленение на 38 тысячах квадратных метров.
Автомобильный пункт пропуска Монды находится в Тункинском районе Бурятии на 218-м километре федеральной трассы А-333 "Култук - Монды". Он обеспечивает транспортные связи с Монголией через сопредельный пункт пропуска Ханх.
 
