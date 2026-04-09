https://1prime.ru/20260409/dvigateli-869030154.html

В Пермском крае будут производить тяговые двигатели для электропоездов

2026-04-09T12:15+0300

бизнес

россия

пермский край

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850437838_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_094521699110c293fcb3ab957eae0b34.jpg

ПЕРМЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Тяговые двигатели для электропоездов "Финист" и "Ласточка" будут выпускать в Пермском крае, этим займется компания "Уралэнергосервис", сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "На пермских двигателях поедут электропоезда — "Финист" и "Ласточка". В краевой столице начнем производить тяговые двигатели для электропоездов. Раньше подобные двигатели производили только за рубежом, а теперь — у нас", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что изготавливать двигатели будет компания "Уралэнергосервис". Планируется производить до 48 единиц продукции в год. На сайте пермской компании "Уралэнергосервис" указывается, что она работает на рынке 17 лет, специализируется на выпуске и ремонте электрических машин. Предприятие имеет несколько производственных площадок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

