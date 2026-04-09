В Пермском крае будут производить тяговые двигатели для электропоездов - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/dvigateli-869030154.html
В Пермском крае будут производить тяговые двигатели для электропоездов
В Пермском крае будут производить тяговые двигатели для электропоездов - 09.04.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае будут производить тяговые двигатели для электропоездов
Тяговые двигатели для электропоездов "Финист" и "Ласточка" будут выпускать в Пермском крае, этим займется компания "Уралэнергосервис", сообщил губернатор... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T12:15+0300
2026-04-09T12:15+0300
бизнес
россия
пермский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850437838_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_094521699110c293fcb3ab957eae0b34.jpg
ПЕРМЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Тяговые двигатели для электропоездов "Финист" и "Ласточка" будут выпускать в Пермском крае, этим займется компания "Уралэнергосервис", сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "На пермских двигателях поедут электропоезда — "Финист" и "Ласточка". В краевой столице начнем производить тяговые двигатели для электропоездов. Раньше подобные двигатели производили только за рубежом, а теперь — у нас", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что изготавливать двигатели будет компания "Уралэнергосервис". Планируется производить до 48 единиц продукции в год. На сайте пермской компании "Уралэнергосервис" указывается, что она работает на рынке 17 лет, специализируется на выпуске и ремонте электрических машин. Предприятие имеет несколько производственных площадок.
https://1prime.ru/20260408/mintrans-869005563.html
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850437838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed374f5605893293526aa2aa7019ae14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, пермский край
Бизнес, РОССИЯ, Пермский край
12:15 09.04.2026
 
В Пермском крае будут производить тяговые двигатели для электропоездов

В Пермском крае будут производить двигатели для поездов "Финист" и "Ласточка"

© POOL | Перейти в медиабанкПоезда
Поезда
Поезда. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Тяговые двигатели для электропоездов "Финист" и "Ласточка" будут выпускать в Пермском крае, этим займется компания "Уралэнергосервис", сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"На пермских двигателях поедут электропоезда — "Финист" и "Ласточка". В краевой столице начнем производить тяговые двигатели для электропоездов. Раньше подобные двигатели производили только за рубежом, а теперь — у нас", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Электропоезд - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Опция посадки в поезд по бумажному паспорту сохранится с вводом биометрии
Вчера, 13:06
Он уточнил, что изготавливать двигатели будет компания "Уралэнергосервис".
Планируется производить до 48 единиц продукции в год.
На сайте пермской компании "Уралэнергосервис" указывается, что она работает на рынке 17 лет, специализируется на выпуске и ремонте электрических машин. Предприятие имеет несколько производственных площадок.
 
БизнесРОССИЯПермский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала