В ЦБ озвучили прогноз по темпам роста российской экономики - 09.04.2026, ПРАЙМ
Экономика России, несмотря на дефицит рабочей силы, может расти темпами по 1,5-2,5% в год, и таков прогноз на 2027 год, заявил советник председателя Банка... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T08:20+0300
НОВОСИБИРСК, 9 апр – ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на дефицит рабочей силы, может расти темпами по 1,5-2,5% в год, и таков прогноз на 2027 год, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Новосибирске. "Рост ВВП в этом году мы ожидаем 0,5-1,5%, а 1,5-2,5% начиная со следующего года. Вот эта оценка в 1,5-2,5% - то, что по нашим оценкам соответствует потенциальным темпам роста экономики России, которые ограничены наличием трудовых ресурсов", - сказал он. Тремасов напомнил, что ЦБ РФ в настоящее время ожидает в России инфляцию к концу года 4,5-5,5% и со следующего года и далее вблизи показателя в 4%. А ожидаемая ключевая ставка - 13,5-14,5% на этот год и 8-9% на следующий, сказал он. Одной из главных проблем для роста экономики страны он назвал дефицит трудовых ресурсов. "Мы видим, что бизнес уже немного подуспокоился насчет дефицита трудовых ресурсов... В общем, давление немного спало. Но говорить о том, что мы имеем свободные трудовые ресурсы в экономике, нельзя. Ни в одной крупной стране в мире нет безработицы в 2%. Это фактически полное отсутствие свободных рук", - сказал Тремасов. "Это ограничивающий фактор для экономического роста. Но даже несмотря на ограничения с этой стороны, все равно российская экономика может расти с темпами 1,5-2,5%", - подчеркнул он.
финансы, россия, новосибирск, рф, банк россия
