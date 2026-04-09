Еврокомиссар предсказал стагфляционный шок в Европе - 09.04.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссар предсказал стагфляционный шок в Европе
Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок", - заявил Домбровскис в интервью газете Financial Times. Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС столкнется с замедлением роста валового внутреннего продукта, а также усилением инфляции. По его словам, Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз на рост экономики ЕС в этом году на фоне неопределенности вокруг последствий ближневосточного конфликта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Еврокомиссар Домбровскис: экономика ЕС пострадает, несмотря на перемирие в Иране

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок", - заявил Домбровскис в интервью газете Financial Times.
Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС столкнется с замедлением роста валового внутреннего продукта, а также усилением инфляции.
По его словам, Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз на рост экономики ЕС в этом году на фоне неопределенности вокруг последствий ближневосточного конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
