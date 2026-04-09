https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869026358.html

Еврокомиссар предсказал стагфляционный шок в Европе

Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок", - заявил Домбровскис в интервью газете Financial Times. Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС столкнется с замедлением роста валового внутреннего продукта, а также усилением инфляции. По его словам, Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз на рост экономики ЕС в этом году на фоне неопределенности вокруг последствий ближневосточного конфликта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

