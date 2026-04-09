Еврокомиссар предсказал стагфляционный шок в Европе
Еврокомиссар предсказал стагфляционный шок в Европе - 09.04.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссар предсказал стагфляционный шок в Европе
Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T09:30+0300
2026-04-09T09:30+0300
2026-04-09T09:30+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок", - заявил Домбровскис в интервью газете Financial Times. Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС столкнется с замедлением роста валового внутреннего продукта, а также усилением инфляции. По его словам, Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз на рост экономики ЕС в этом году на фоне неопределенности вокруг последствий ближневосточного конфликта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
https://1prime.ru/20260408/ssha-869016259.html
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи, ес, financial times, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ЕС, Financial Times, МИД
Еврокомиссар предсказал стагфляционный шок в Европе
Еврокомиссар Домбровскис: экономика ЕС пострадает, несмотря на перемирие в Иране
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок", - заявил Домбровскис в интервью газете Financial Times
"Не предотвратить". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана
Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС столкнется с замедлением роста валового внутреннего продукта, а также усилением инфляции.
По его словам, Еврокомиссия уже готовится сократить прогноз на рост экономики ЕС в этом году на фоне неопределенности вокруг последствий ближневосточного конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.