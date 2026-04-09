Киселев назвал экономику России героической - 09.04.2026, ПРАЙМ
Киселев назвал экономику России героической
16:06 09.04.2026
 
Киселев назвал экономику России героической

Киселев назвал экономику России героической за ее устойчивость и развитие

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в условиях внешних вызовов демонстрирует устойчивость и развитие, что определяет ее как героическую, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Торжественная церемония награждения победителей XXXII Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2025 года проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
В ЦБ озвучили прогноз по темпам роста российской экономики
08:20
"Экономика России – это героическая экономика. Пандемия, COVID, специальная военная операция, война, если по-простому - эти десятки тысяч санкций, эти американские горки, перемены в плюс нефть, в минус нефть, неожиданности - и тем не менее, российская экономика устойчива", - сказал Киселев в ходе церемонии награждения.
Он отметил, что значительную роль в этом играет бизнес, без которого невозможно долгосрочное развитие экономики.
"Героическая экономика России настроена в долгую. И вот увидеть героизм нашего бизнеса, конечно, могут журналисты", - добавил гендиректор медиагруппы.
Церемония награждения проходит в рамках XVII Всероссийского форума деловых СМИ.
Организаторами форума выступают медиагруппа "Россия сегодня", Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.​​
 
