Киселев назвал экономику России героической

2026-04-09T16:06+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в условиях внешних вызовов демонстрирует устойчивость и развитие, что определяет ее как героическую, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Торжественная церемония награждения победителей XXXII Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" по итогам 2025 года проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Экономика России – это героическая экономика. Пандемия, COVID, специальная военная операция, война, если по-простому - эти десятки тысяч санкций, эти американские горки, перемены в плюс нефть, в минус нефть, неожиданности - и тем не менее, российская экономика устойчива", - сказал Киселев в ходе церемонии награждения. Он отметил, что значительную роль в этом играет бизнес, без которого невозможно долгосрочное развитие экономики. "Героическая экономика России настроена в долгую. И вот увидеть героизм нашего бизнеса, конечно, могут журналисты", - добавил гендиректор медиагруппы. Церемония награждения проходит в рамках XVII Всероссийского форума деловых СМИ. Организаторами форума выступают медиагруппа "Россия сегодня", Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.​​

https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869025071.html

