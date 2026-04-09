Международные резервы России с 27 марта по 3 апреля выросли на 1,6 процента

Международные резервы России с 27 марта по 3 апреля выросли на 1,6% и составили 767,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России.

2026-04-09T16:32+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России с 27 марта по 3 апреля выросли на 1,6% и составили 767,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 3 апреля 2026 года составили 767,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,1 миллиарда долларов США, или на 1,6%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 27 марта составляли 755,4 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

