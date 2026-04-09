https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869036665.html

Германия готова помочь в безопасности судоходства в Ормузском проливе

Германия готова помочь в безопасности судоходства в Ормузском проливе - 09.04.2026, ПРАЙМ

Германия готова помочь в безопасности судоходства в Ормузском проливе

Германия готова помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе после заключения мира и при наличии соответствующего мандата, заявил канцлер... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T17:36+0300

2026-04-09T17:36+0300

2026-04-09T17:37+0300

мировая экономика

ормузский пролив

сша

иран

фридрих мерц

марк рютте

аббас аракчи

handelsblatt

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

БЕРЛИН, 9 апр - ПРАЙМ. Германия готова помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе после заключения мира и при наличии соответствующего мандата, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее агентство Блумберг передавало, что США требуют от союзников в Европе в течение нескольких дней представить планы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. "Как вы знаете, вчера я снова разговаривал с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом... Я заверил его, что после заключения мирного соглашения Германия поможет обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе при условии наличия мандата и жизнеспособного плана для этого. Генеральный секретарь Марк Рютте также передал это послание вчера в Вашингтоне",- заявил Мерц. Трансляция заявления для прессы ведется телеканалом Phoenix. Газета Handelsblatt сообщила в среду со ссылкой на источники в Брюсселе, что НАТО обсуждает возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, фридрих мерц, марк рютте, аббас аракчи, handelsblatt, нато, мид