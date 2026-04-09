https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869037147.html
Новак поручил подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности
Новак поручил подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности - 09.04.2026, ПРАЙМ
Новак поручил подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности
Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности России, строительстве и производстве... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T17:58+0300
2026-04-09T17:58+0300
2026-04-09T17:58+0300
бизнес
промышленность
александр новак
максим орешкин
минпромторг
минфин
минсельхоз
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности России, строительстве и производстве стройматериалов, а также в сфере авиаперевозок, следует из сообщения пресс-службы правительства. По информации пресс-службы, Новак провел очередное совещание по текущей ситуации в экономике России. "Участники совещания проанализировали ситуацию в финансовом секторе, инвестиционную активность, внешнеэкономическую деятельность, баланс товаров и услуг, мировые цены на энергоносители и удобрения, основные характеристики федерального бюджета", - отмечается в сообщении. На совещании были рассмотрены отрасли добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, вопросы транспортного грузооборота, строительства и ввода жилых и нежилых площадей. "Вице-премьер подчеркнул важность тщательного и всестороннего изучения текущей экономической ситуации с учетом влияния как внешних факторов, так и внутренних процессов. Профильным ведомствам поручено подготовить детальный анализ в части автомобильной промышленности, строительства и производства стройматериалов, а также структуры авиаперевозок", - добавили в кабмине. Во встрече приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса, Банка России и экспертного сообщества.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, александр новак, максим орешкин, минпромторг, минфин, минсельхоз, мировая экономика
Бизнес, Промышленность, Александр Новак, Максим Орешкин, Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Мировая экономика
Новак поручил подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности
Новак поручил проанализировать ситуацию в автопроме и сфере авиаперевозок
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности России, строительстве и производстве стройматериалов, а также в сфере авиаперевозок, следует из сообщения пресс-службы правительства.
По информации пресс-службы, Новак провел очередное совещание по текущей ситуации в экономике России. "Участники совещания проанализировали ситуацию в финансовом секторе, инвестиционную активность, внешнеэкономическую деятельность, баланс товаров и услуг, мировые цены на энергоносители и удобрения, основные характеристики федерального бюджета", - отмечается в сообщении.
На совещании были рассмотрены отрасли добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, вопросы транспортного грузооборота, строительства и ввода жилых и нежилых площадей.
"Вице-премьер подчеркнул важность тщательного и всестороннего изучения текущей экономической ситуации с учетом влияния как внешних факторов, так и внутренних процессов. Профильным ведомствам поручено подготовить детальный анализ в части автомобильной промышленности, строительства и производства стройматериалов, а также структуры авиаперевозок", - добавили в кабмине.
Во встрече приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса, Банка России и экспертного сообщества.
