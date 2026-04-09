Новак поручил подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869037147.html
Новак поручил подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности
бизнес
промышленность
александр новак
максим орешкин
минпромторг
минфин
минсельхоз
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности России, строительстве и производстве стройматериалов, а также в сфере авиаперевозок, следует из сообщения пресс-службы правительства. По информации пресс-службы, Новак провел очередное совещание по текущей ситуации в экономике России. "Участники совещания проанализировали ситуацию в финансовом секторе, инвестиционную активность, внешнеэкономическую деятельность, баланс товаров и услуг, мировые цены на энергоносители и удобрения, основные характеристики федерального бюджета", - отмечается в сообщении. На совещании были рассмотрены отрасли добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, вопросы транспортного грузооборота, строительства и ввода жилых и нежилых площадей. "Вице-премьер подчеркнул важность тщательного и всестороннего изучения текущей экономической ситуации с учетом влияния как внешних факторов, так и внутренних процессов. Профильным ведомствам поручено подготовить детальный анализ в части автомобильной промышленности, строительства и производства стройматериалов, а также структуры авиаперевозок", - добавили в кабмине. Во встрече приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса, Банка России и экспертного сообщества.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Бизнес, Промышленность, Александр Новак, Максим Орешкин, Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Мировая экономика
Новак поручил проанализировать ситуацию в автопроме и сфере авиаперевозок

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала