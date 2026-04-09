Новак поручил подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности

2026-04-09T17:58+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации в автомобильной промышленности России, строительстве и производстве стройматериалов, а также в сфере авиаперевозок, следует из сообщения пресс-службы правительства. По информации пресс-службы, Новак провел очередное совещание по текущей ситуации в экономике России. "Участники совещания проанализировали ситуацию в финансовом секторе, инвестиционную активность, внешнеэкономическую деятельность, баланс товаров и услуг, мировые цены на энергоносители и удобрения, основные характеристики федерального бюджета", - отмечается в сообщении. На совещании были рассмотрены отрасли добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, вопросы транспортного грузооборота, строительства и ввода жилых и нежилых площадей. "Вице-премьер подчеркнул важность тщательного и всестороннего изучения текущей экономической ситуации с учетом влияния как внешних факторов, так и внутренних процессов. Профильным ведомствам поручено подготовить детальный анализ в части автомобильной промышленности, строительства и производства стройматериалов, а также структуры авиаперевозок", - добавили в кабмине. Во встрече приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса, Банка России и экспертного сообщества.

