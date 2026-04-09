https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869037326.html
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли в почти в три раза
2026-04-09T18:22+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже по итогам первого квартала 2026 года увеличились почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 900 тысяч тонн, сообщила торговая площадка. "Объем реализации угля на Петербургской бирже с момента начала торгов в 2023 году превысил 4 миллиона тонн. В первом квартале 2026 года было реализовано более 900 тысяч тонн угля – это более чем в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. По словам старшего вице-президента площадки Антона Карпова, слова которого цитирует пресс-служба, драйвером роста рынка угля выступает в том числе постоянное улучшение сервисов, доступных клиентам. Так, в 2025 году были запущены торги на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения", - участники рынка смогли приобретать на бирже уголь с доставкой автомобильным транспортом до котельной потребителя. Формат оказался востребованным: если в прошлом году на новых условиях было реализовано чуть более 45 тысяч тонн угля, то по итогам первого квартала 2026 года – уже более 160 тысяч, добавил он. Следовательно, рост составил 3,6 раза. "Мы рассчитываем на дальнейшее развитие рынка угля до уровня, обеспечивающего решение главной стоящей перед нами задачи - формирование репрезентативных индикаторов биржевой рыночной цены на уголь", - заключил Карпов. Статс-секретарь - заместитель Минэнерго Дмитрий Исламов подчеркнул, что территориальные индексы внебиржевых цен на уголь, рассчитываемые биржей, уже стали общепризнанным источником ценовой информации и пользуются доверием участников рынка. "Минэнерго России совместно с Петербургской биржей готово продолжать работу над поставленной правительством России задачей по формированию Национальной системы ценовых индикаторов на ключевые группы товаров, в том числе – на основные виды энергоносителей", – приводятся его слова в релизе. В марте площадка заявила, что приступила к расчету индексов цен угля на основных направлениях экспорта - в российских портах Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока.
