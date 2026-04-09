Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли в почти в три раза - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869037326.html
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли в почти в три раза
2026-04-09T18:22+0300
северо-запад
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже по итогам первого квартала 2026 года увеличились почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 900 тысяч тонн, сообщила торговая площадка. "Объем реализации угля на Петербургской бирже с момента начала торгов в 2023 году превысил 4 миллиона тонн. В первом квартале 2026 года было реализовано более 900 тысяч тонн угля – это более чем в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. По словам старшего вице-президента площадки Антона Карпова, слова которого цитирует пресс-служба, драйвером роста рынка угля выступает в том числе постоянное улучшение сервисов, доступных клиентам. Так, в 2025 году были запущены торги на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения", - участники рынка смогли приобретать на бирже уголь с доставкой автомобильным транспортом до котельной потребителя. Формат оказался востребованным: если в прошлом году на новых условиях было реализовано чуть более 45 тысяч тонн угля, то по итогам первого квартала 2026 года – уже более 160 тысяч, добавил он. Следовательно, рост составил 3,6 раза. "Мы рассчитываем на дальнейшее развитие рынка угля до уровня, обеспечивающего решение главной стоящей перед нами задачи - формирование репрезентативных индикаторов биржевой рыночной цены на уголь", - заключил Карпов. Статс-секретарь - заместитель Минэнерго Дмитрий Исламов подчеркнул, что территориальные индексы внебиржевых цен на уголь, рассчитываемые биржей, уже стали общепризнанным источником ценовой информации и пользуются доверием участников рынка. "Минэнерго России совместно с Петербургской биржей готово продолжать работу над поставленной правительством России задачей по формированию Национальной системы ценовых индикаторов на ключевые группы товаров, в том числе – на основные виды энергоносителей", – приводятся его слова в релизе. В марте площадка заявила, что приступила к расчету индексов цен угля на основных направлениях экспорта - в российских портах Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока.
https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869025071.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5ddd49d7f8d571d48db8ec01e8bc4bdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Уголь на складе . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала