Банки в марте нарастили кредитование россиян

Динамика кредитования населения в марте, по предварительным данным, была положительной, рост кредитования организаций замедлился, сообщил Банк России в... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T19:06+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Динамика кредитования населения в марте, по предварительным данным, была положительной, рост кредитования организаций замедлился, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В марте, по предварительным данным, рост требований к населению с учетом сделок по секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов был положительный", – говорится в комментарии. "В марте, по предварительным данным, рост требований к организациям замедлился в основном за счет валютного сегмента, тогда как рублевое кредитование выросло на сопоставимую с февралем величину", – отметил регулятор.

