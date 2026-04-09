Банки в марте нарастили кредитование россиян
Банки в марте нарастили кредитование россиян - 09.04.2026, ПРАЙМ
Банки в марте нарастили кредитование россиян
Динамика кредитования населения в марте, по предварительным данным, была положительной, рост кредитования организаций замедлился, сообщил Банк России в... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T19:06+0300
2026-04-09T19:06+0300
2026-04-09T19:06+0300
финансы
банки
банк россия
россия
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Динамика кредитования населения в марте, по предварительным данным, была положительной, рост кредитования организаций замедлился, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В марте, по предварительным данным, рост требований к населению с учетом сделок по секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов был положительный", – говорится в комментарии. "В марте, по предварительным данным, рост требований к организациям замедлился в основном за счет валютного сегмента, тогда как рублевое кредитование выросло на сопоставимую с февралем величину", – отметил регулятор.
ru-RU
финансы, банки, банк россия, россия
Финансы, Банки, банк Россия, РОССИЯ
Банки в марте нарастили кредитование россиян
ЦБ: банки в марте нарастили кредитование россиян
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Динамика кредитования населения в марте, по предварительным данным, была положительной, рост кредитования организаций замедлился, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"В марте, по предварительным данным, рост требований к населению с учетом сделок по секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов был положительный", – говорится в комментарии.
"В марте, по предварительным данным, рост требований к организациям замедлился в основном за счет валютного сегмента, тогда как рублевое кредитование выросло на сопоставимую с февралем величину", – отметил регулятор.
