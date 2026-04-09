Свыше 26 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Свыше 26 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" - 09.04.2026, ПРАЙМ
Свыше 26 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Свыше 26 миллионов человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов через портал "Госуслуги", сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе встречи с | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T20:38+0300
2026-04-09T20:38+0300
2026-04-09T20:38+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Свыше 26 миллионов человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов через портал "Госуслуги", сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Самозапрет на кредиты - 26 миллионов человек ввели такую услугу… ", - заявил он.
бизнес, дмитрий григоренко, владимир путин
Бизнес, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин
Свыше 26 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Григоренко: свыше 26 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты через "Госуслуги"