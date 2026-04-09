Эксперт рассказал, как сформировать денежную подушку безопасности - 09.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как сформировать денежную подушку безопасности
Регулярное перечисление на сберегательный счет 5-10% зарплаты поможет сформировать денежную подушку безопасности, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T02:18+0300
экономика
россия
"бкс мир инвестиций"
россия, "бкс мир инвестиций"
Экономика, РОССИЯ, "БКС Мир инвестиций"
02:18 09.04.2026
 
Эксперт рассказал, как сформировать денежную подушку безопасности

Эксперт Смирнов посоветовал регулярно перечислять на сберегательный счет 5-10% зарплаты

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Регулярное перечисление на сберегательный счет 5-10% зарплаты поможет сформировать денежную подушку безопасности, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"В текущих условиях, при достаточно высокой стоимости кредита, не будет ошибкой следовать простым правилам: в день зарплаты автоматически перечислять на сберегательный счет 5–10% дохода, также стоит стремиться сформировать денежную подушку безопасности", – перечислил он.
Комфортный запас должен покрывать расходы в течение не менее трех месяцев в случае потери основного источника дохода, уточнил эксперт.
Среди принципов построения бюджета он назвал учет доходов и расходов, их классификацию и последующее планирование. По его словам, для упрощения процесса можно использовать специальные приложения, помощь ИИ-ассистента или вести электронную таблицу.
"Ключевой фактор успеха – регулярность. Расходы делятся на несколько групп, перечень которых может меняться под ваши нужды: деление на обязательные и необязательные, переменные и постоянные", – продолжил эксперт.
Планирование расходов, по словам Смирнова, позволяет оценить возможность накоплений или необходимость получения кредита, заключил он.
 
