Эксперт оценила риск возникновения споров из-за ресурсов для спутников

2026-04-09T03:36+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Риск возникновения споров из-за ресурсов есть всегда, но отношения, связанные с орбитами для спутников, в должной мере регулируются Международным союзом электросвязи, рассказала РИА Новости руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов Ирина Черных. Международный союз электросвязи - это специализированное учреждение ООН и старейшая международная организация, регулирующая вопросы использования электросвязи, радиочастот и спутниковых орбит. "Риск возникновения споров за отдельные ресурсы всегда есть. Однако в отношении орбитально-частного спектра давно действует система его выделения, распределения и присвоения со стороны Международного союза электросвязи, что позволяет избежать соответствующих споров", - сказала Черных агентству в ходе Недели космоса. Что касается поверхности небесных тел, то на нее распространяется принцип запрета национального присвоения и устанавливается международно-правовой режим использования, отметила эксперт. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

