В США отменили приговор экс-президенту Гондураса Эрнандесу

https://1prime.ru/20260409/ernandes-869022936.html
Апелляционный суд в США отменил приговор и обвинения в отношении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, следует из его сообщения в соцсетях. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T05:43+0300
экономика
общество
сша
гондурас
нью-йорк
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869022936.jpg?1775702631
МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Апелляционный суд в США отменил приговор и обвинения в отношении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, следует из его сообщения в соцсетях.
"Чистый лист. Апелляционный суд аннулировал приговор и обвинения, приказав судье Кастелу устранить обвинение против Хуана Орландо Эрнандеса", - говорится в публикации в блоге политика в Х.
Речь идет о пересмотре решения судьи Кевина Кастела, который в июне 2024 года приговорил Эрнандеса к 45 годам лишения свободы и штрафу в 8 миллионов долларов по делу о наркоторговле.
Эрнандес, дважды подряд занимавший пост президента Гондураса в 2014-2022 годах, был экстрадирован в США в 2022 году. Американские власти обвиняли его в содействии поставкам крупных партий кокаина в Соединенные Штаты и связях с наркокартелями. В марте 2024 года суд в Нью-Йорке признал его виновным.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп предоставил Эрнандесу помилование, после чего тот вышел на свободу и вернулся к политической активности.
Решение апелляционной инстанции означает полную отмену обвинений в американской юрисдикции.
сша
гондурас
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, гондурас, нью-йорк, дональд трамп
Экономика, Общество , США, ГОНДУРАС, Нью-Йорк, Дональд Трамп
В США отменили приговор экс-президенту Гондураса Эрнандесу
Апелляционный суд в США отменил приговор экс-президенту Гондураса Эрнандесу
