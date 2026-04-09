Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США отменили приговор экс-президенту Гондураса Эрнандесу - 09.04.2026, ПРАЙМ
В США отменили приговор экс-президенту Гондураса Эрнандесу
В США отменили приговор экс-президенту Гондураса Эрнандесу
05:43 09.04.2026
 
В США отменили приговор экс-президенту Гондураса Эрнандесу

МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Апелляционный суд в США отменил приговор и обвинения в отношении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, следует из его сообщения в соцсетях.
"Чистый лист. Апелляционный суд аннулировал приговор и обвинения, приказав судье Кастелу устранить обвинение против Хуана Орландо Эрнандеса", - говорится в публикации в блоге политика в Х.
Речь идет о пересмотре решения судьи Кевина Кастела, который в июне 2024 года приговорил Эрнандеса к 45 годам лишения свободы и штрафу в 8 миллионов долларов по делу о наркоторговле.
Эрнандес, дважды подряд занимавший пост президента Гондураса в 2014-2022 годах, был экстрадирован в США в 2022 году. Американские власти обвиняли его в содействии поставкам крупных партий кокаина в Соединенные Штаты и связях с наркокартелями. В марте 2024 года суд в Нью-Йорке признал его виновным.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп предоставил Эрнандесу помилование, после чего тот вышел на свободу и вернулся к политической активности.
Решение апелляционной инстанции означает полную отмену обвинений в американской юрисдикции.
 
