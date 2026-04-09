Катарский экономический форум перенесли на более поздний срок - 09.04.2026, ПРАЙМ
Катарский экономический форум перенесли на более поздний срок
2026-04-09T02:08+0300
2026-04-09T02:39+0300
ДОХА, 9 апр - ПРАЙМ. Организаторы одного из крупнейших ежегодных экономических форумов на Ближнем Востоке в Катаре Qatar Economic forum перенесли его проведение с мая на более поздний срок из-за событий в регионе, говорится в сообщении на странице форума в социальной сети Linkedin.
"С учетом мнения наших партнёров и заинтересованных сторон Qatar Economic forum, который был намечен на 12-14 мая, пройдет позднее в этом году в Дохе. Новые даты проведения будут определены позднее", - заявили организаторы.
Ежегодно проводимый при поддержке американской информационной компании Bloomberg весной Катарский экономический форум приглашает для обсуждения различных актуальных аспектов мировой и региональной экономики и финансовых рынков лидеров делового сообщества, финансистов и политиков из разных стран.
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
