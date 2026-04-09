Катарский экономический форум перенесли на более поздний срок

Катарский экономический форум перенесли на более поздний срок - 09.04.2026, ПРАЙМ

Катарский экономический форум перенесли на более поздний срок

Организаторы одного из крупнейших ежегодных экономических форумов на Ближнем Востоке в Катаре Qatar Economic forum перенесли его проведение с мая на более... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T02:08+0300

2026-04-09T02:08+0300

2026-04-09T02:39+0300

ДОХА, 9 апр - ПРАЙМ. Организаторы одного из крупнейших ежегодных экономических форумов на Ближнем Востоке в Катаре Qatar Economic forum перенесли его проведение с мая на более поздний срок из-за событий в регионе, говорится в сообщении на странице форума в социальной сети Linkedin. "С учетом мнения наших партнёров и заинтересованных сторон Qatar Economic forum, который был намечен на 12-14 мая, пройдет позднее в этом году в Дохе. Новые даты проведения будут определены позднее", - заявили организаторы. Ежегодно проводимый при поддержке американской информационной компании Bloomberg весной Катарский экономический форум приглашает для обсуждения различных актуальных аспектов мировой и региональной экономики и финансовых рынков лидеров делового сообщества, финансистов и политиков из разных стран.

ближний восток

катар

доха

бизнес, мировая экономика, ближний восток, катар, доха, bloomberg