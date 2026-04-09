К России пришли покупатели еще на один сырьевой товар

К России пришли покупатели еще на один сырьевой товар - 09.04.2026, ПРАЙМ

К России пришли покупатели еще на один сырьевой товар

Расширение конфликта на Ближнем Востоке привело к глобальным проблемам на отраслевых рынках, в той или иной степени связанных с добычей углеводородов... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T05:05+0300

2026-04-09T05:05+0300

2026-04-09T05:05+0300

мнения аналитиков

промышленность

рынок

ближний восток

китай

амурский гпз

газпромбанк

газпром

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Расширение конфликта на Ближнем Востоке привело к глобальным проблемам на отраслевых рынках, в той или иной степени связанных с добычей углеводородов. Вследствие нарушения производственных процессов и логистических цепочек в регионе существенно ослабли позиции стран Персидского залива в международной торговле. Речь идет о поставках как первичных ресурсов (нефти и природного газа), так и продуктов их переработки. В частности, кризисная ситуация возникла на рынке гелия, который используется в медицине, энергетике, авиакосмической отрасли, металлургии, в производстве оптических волокон и микроэлектроники и других отраслях.Россия обладает значительными запасами гелия, сосредоточенными преимущественно на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Крупнейшими гелиевыми месторождениями являются Ковыктинское в Иркутской области и Чаяндинское в Якутии. В отличие от Оренбургского месторождения, где содержание гелия в газе составляет 0,055%, Ковыктинское и Чаяндинское месторождения характеризуются высокой концентрацией гелия в газе — соответственно 0,26–0,28% и 0,43–0,65%.Повышению экономической эффективности их разработки способствует близость к высокоемким рынкам сбыта, что способствовало развитию крупного инвестиционного проекта по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Проектная мощность (по переработке) составляет 42 миллиарда кубических метров природного газа в год. В конце 2025 года стало известно о завершении пусконаладочных работ на пятой линии Амурского ГПЗ. С каждыми двумя технологическими линиями связана одна линия производства сжиженного гелия мощностью 20 миллионов кубических метров в год. После ввода в эксплуатацию шестой технологической линии завод выйдет на проектную производственную мощность, что позволит увеличить производство гелия до 60 миллионов кубических метров в год.Помимо этого, развиваются и другие проекты по строительству новых и расширению действующих ГПЗ, в которых участвуют не только ведущие компании, как, например, "Газпром" или Иркутская нефтяная компания, но и новые игроки, такие как "АЛРОСА-Газ", ДББ. При этом расширение производственных мощностей значительно превосходит объем выпуска гелия. Так, в 2025 году Россия увеличила производство гелия на треть — с 13,1 до 17,3 миллиона кубических метров (по данным Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка"). Соответственно, загрузка производственных мощностей составляет менее 50%, при том, что Амурский ГПЗ еще не вышел на проектную мощность в 60 миллионов кубических метров гелия в год.Таким образом, российские предприятия обеспечивают внутренние потребности в полном объеме. На этом фоне возрастает экспортный потенциал РФ, что особенно актуально на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Основным направлением поставок гелия за рубеж останется Китай, который вынужден искать варианты замещения импорта из Катара. В каком объеме Россия сможет покрыть потребности Китая и других государств региона, зависит в большей степени от логистики и прочих ограничений из-за антироссийских санкций, нежели от производственных возможностей, по которым у РФ есть значительный запас. В частности, есть риск недостатка специализированных контейнеров для транспортировки гелия, задержек международных платежей.Однако в такой ситуации Россия находится в более выгодном положении, что будет стимулировать потенциальных покупателей, в том числе из недружественных стран, искать альтернативные пути для импорта российского гелия и поддержания собственной промышленности. При этом все дополнительные издержки можно будет переложить на покупателей.Вследствие ограничения глобального предложения мировые цены на гелий будут повышаться, что является положительным фактором для РФ. Однако рост экспортных цен может быть ограничен условиями долгосрочных контрактов с действующими покупателями российского гелия. С этой точки зрения, российским предприятиям выгоднее выходить на новые рынки, заключая договоры на условиях, исходя из сложившейся конъюнктуры на мировом рынке.Таким образом, Россия обладает достаточными производственными возможностями не только для покрытия внутреннего спроса, но и для того, чтобы занять освободившуюся нишу на мировом рынке гелия, несмотря на сложности в логистике и других аспектах.Автор: Анастасия Прикладова, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова

ближний восток

китай

Анастасия Прикладова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850125814_0:155:971:1126_100x100_80_0_0_3d2c4d2e086548347f707afbef400fbd.jpg

Анастасия Прикладова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850125814_0:155:971:1126_100x100_80_0_0_3d2c4d2e086548347f707afbef400fbd.jpg

Анастасия Прикладова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850125814_0:155:971:1126_100x100_80_0_0_3d2c4d2e086548347f707afbef400fbd.jpg

мнения аналитиков, промышленность, рынок, ближний восток, китай, амурский гпз, газпромбанк, газпром