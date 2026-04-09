Мантуров сообщил о расширении сети наземных станций ГЛОНАСС

Сеть наземных станций системы ГЛОНАСС расширяется на территории дружественных стран, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сеть наземных станций системы ГЛОНАСС расширяется на территории дружественных стран, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На территории дружественных стран расширяется сеть наземных станций российской системы ГЛОНАСС", - сказал в Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия". В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

