В ГД рассказали, что делать при обнаружении кредита без ведома гражданина

2026-04-09T02:42+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. При обнаружении гражданином РФ кредита, оформленного без его ведома, необходимо обратиться в бюро кредитных историй с требованием проверить и аннулировать соответствующую запись, а при подозрении на мошенничество - в полицию, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). "Если вы нашли кредит, который не брали, то это тревожный звоночек. Возможно, кто-то воспользовался вашими документами. В таком случае нужно сразу обращаться в бюро кредитных историй с требованием проверить запись и исключить ее из вашей истории, а при подозрении на мошенничество - в полицию", - сказал Свищев. Парламентарий также посоветовал обратить в банк или МФО, выдавшую кредит, с требованием предоставить документы, подтверждающие оформление. По его словам, если подписи на документах стоят не ваши, то это основание для обращения в полицию. Свищев также призвал сохранять все копии заявлений и ответов, так как они могут пригодиться, если дело дойдет до суда. "Если вы обнаружили на свое имя открытый счет или банковскую карту, то необходимо обратиться в банк, где открыт счет, с паспортом. Сотрудники банка проверят информацию и, если счет открыт мошенниками, помогут его закрыть", - отметил он. Депутат также рекомендовал направить заявление в полицию о том, что персональные данные гражданина были использованы без его согласия. "Если по счету уже были операции, сообщите об этом в налоговую, возможно, на вас пытаются навесить налоговые обязательства", - заключил он.

