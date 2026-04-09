https://1prime.ru/20260409/grigorenko-869038393.html
Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян
Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян - 09.04.2026, ПРАЙМ
Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян
Самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги" за последний год установили 1,5 миллиона граждан, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T20:55+0300
2026-04-09T20:55+0300
2026-04-09T20:55+0300
бизнес
россия
дмитрий григоренко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864325719_0:260:3093:2000_1920x0_80_0_0_6431abf2753393e90238889a4b6d92d9.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги" за последний год установили 1,5 миллиона граждан, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Более 1,5 миллиона самозапретов на новые сим‑карты оформили граждане с сентября 2025 года", - сообщили там по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, свыше 4 миллионов россиян воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" по защите от мошенников. Эти результаты подтверждают востребованность действующих антимошеннических мер, добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864325719_87:0:2754:2000_1920x0_80_0_0_f4a63e8b7559aa705f582e4007490536.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дмитрий григоренко, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин
Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян
Григоренко: 1,5 миллиона россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт