https://1prime.ru/20260409/grigorenko-869038393.html

Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян

Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян - 09.04.2026, ПРАЙМ

Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян

Самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги" за последний год установили 1,5 миллиона граждан, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T20:55+0300

2026-04-09T20:55+0300

2026-04-09T20:55+0300

бизнес

россия

дмитрий григоренко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864325719_0:260:3093:2000_1920x0_80_0_0_6431abf2753393e90238889a4b6d92d9.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги" за последний год установили 1,5 миллиона граждан, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Более 1,5 миллиона самозапретов на новые сим‑карты оформили граждане с сентября 2025 года", - сообщили там по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, свыше 4 миллионов россиян воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" по защите от мошенников. Эти результаты подтверждают востребованность действующих антимошеннических мер, добавил он.

https://1prime.ru/20260409/ekonomika-869038137.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дмитрий григоренко, владимир путин