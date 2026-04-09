Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян - 09.04.2026, ПРАЙМ
Самозапрет на новые сим-карты установили 1,5 миллиона россиян
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги" за последний год установили 1,5 миллиона граждан, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Более 1,5 миллиона самозапретов на новые сим‑карты оформили граждане с сентября 2025 года", - сообщили там по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, свыше 4 миллионов россиян воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" по защите от мошенников. Эти результаты подтверждают востребованность действующих антимошеннических мер, добавил он.
