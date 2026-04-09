В проекте ГОСТе русской кухни есть рекомендации по использованию хрена
В проекте ГОСТе русской кухни есть рекомендации по использованию хрена
2026-04-09T03:06+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Традиционную русскую приправу хрен рекомендуется использовать только в свеженатертом виде, как отдельно, так и в составе других блюд, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. "Подача блюда: Хрен рекомендуется использовать только в свеженатертом виде - как в виде самодостаточной приправы, так и в составе других блюд", - говорится в документе. Приправа изготавливается из корня хрена, существует несколько ее видов. Так, натертый хрен допускается разводить сметаной или квасом, возможна и добавка уксуса, соли и сахара. В случае с красным хреном добавляется свекла. Хренодер или хреновина представляет в свою очередь хрен, измельченный с томатами и чесноком. Кроме того, используется для приготовления не только корень хрена. В различных солениях или в качестве защитной оболочки для рыбы или мяса можно использовать листья хрена. Свои технологические особенности получила и русская горчица. Ее основными ингредиентами определены горчичный порошок из семян Горчицы сарептской, масло растительное, уксус столовый, сахар, соль. При этом допускается столовый уксус заменять яблочным уксусом или лимонным соком, сахар заменять на мед. Возможно приготовление горчицы с пряностями. В качестве вкусовых добавок допускается использовать хрен, чеснок, пряные травы, соленые огурцы или огуречный рассол, яблочное пюре.
ГОСТ: приправу хрен рекомендуется использовать только в свеженатертом виде
