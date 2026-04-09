Биржевые цены на газ в Европе символически растут - 09.04.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе символически растут
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга символически растут, оставаясь в районе 550 долларов за тысячу кубометров, куда они опустились после... | 09.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260408/ekspert-869002133.html
09:28 09.04.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе символически растут

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга символически растут, оставаясь в районе 550 долларов за тысячу кубометров, куда они опустились после сильного снижения днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 552,8 доллара (+0,9%). А по состоянию на 9.15 мск показатель составляет 549,9 доллара (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 547,7 доллара за тысячу кубометров.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Отказ от российского газа только усилил риски для ЕС, считает эксперт
Вчера, 09:50
По итогам торгов среды биржевые цены на газ в Европе упали на 14%, до 545 долларов за тысячу кубометров, после появления анонса о временном перемирии между США и Ираном.
Ранее из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем, впервые с января 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет из-за перекрытия Ормузского пролива и прекращения работы части газовой инфраструктуры на Ближнем Востоке. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
