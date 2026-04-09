Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом, заявил Хаменеи

2026-04-09T22:49+0300

ТЕГЕРАН, 9 апр - ПРАЙМ. Тегеран обязательно перейдет к "новому этапу" управления Ормузским проливом, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. "Управление Ормузским проливом мы обязательно выведем на новый этап", - сказал он в опубликованном его пресс-службой обращении к иранцам. В связи с конфликтом с США и Израилем Хаменеи также заявил, что Тегеран будет требовать компенсаций за причиненный ущерб и пролитую кровь.

https://1prime.ru/20260409/ssha-869039557.html

