В США потребовали наказать Нетаньяху - 09.04.2026, ПРАЙМ
В США потребовали наказать Нетаньяху
2026-04-09T04:49+0300
мировая экономика
иран
ливан
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
https://1prime.ru/20260408/izrail-868999635.html
https://1prime.ru/20260408/iran-868999475.html
https://1prime.ru/20260331/iran-868771755.html
В США потребовали наказать Нетаньяху

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Конгрессмен Джеймс Макговерн от Демократической партии выдвинул требования президенту США Дональду Трампу усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью удержания перемирия с Ираном. Свои заявления он опубликовал в социальной сети X.
Накануне Биньямин Нетаньяху заявил, что приостановка боевых действий в Иране — это лишь тактический перерыв, и он может возобновить военные акции.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
"Платить цену": в Израиле набросились на Трампа из-за перемирия с Ираном
Вчера, 07:35
"Продолжающиеся бомбардировки Ливана со стороны Нетаньяху, в результате которых уже несколько недель гибнут мирные жители, грозят погрузить регион в еще больший хаос и сорвать перемирие. Трампу нужно противостоять Нетаньяху", — написал он.
Макговерн добавил, что Трамп обязан сделать все возможное для гарантирования сохранения режима прекращения огня с Ираном и предотвращения увеличения конфликта со стороны Израиля.
"У него (Трампа. — Прим. ред.) есть рычаги влияния. Он должен ими воспользоваться!", — подытожил политик.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
СМИ рассказали об истерике в Израиле из-за перемирия между Ираном и США
Вчера, 07:28
Дональд Трамп ранее сообщил, что достигнуто двухнедельное соглашение о прекращении огня с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил открытие Ормузского пролива, который является стратегически важным для мировых поставок нефти и газа.
Вслед за этим израильские войска провели удары по территории Ливана, однако движение "Хезболлах" не начинало ответных действий после объявленного перемирия между Ираном и США. Иранский представитель Исмаил Багаи выразил мнение, что израильская агрессия против Ливана нарушила достигнутое перемирие. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал инциденты в Ливане "недоразумением", отметив, что этот вопрос якобы не был предметом договоренностей о прекращении огня с Ираном.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
"На пределе": СМИ ужаснулись от того, что Иран устроил Израилю
31 марта, 05:24
 
