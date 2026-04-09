В США потребовали наказать Нетаньяху

В США потребовали наказать Нетаньяху - 09.04.2026, ПРАЙМ

В США потребовали наказать Нетаньяху

Конгрессмен Джеймс Макговерн от Демократической партии выдвинул требования президенту США Дональду Трампу усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина

2026-04-09T04:49+0300

2026-04-09T04:49+0300

2026-04-09T04:49+0300

мировая экономика

иран

ливан

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

аббас аракчи

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Конгрессмен Джеймс Макговерн от Демократической партии выдвинул требования президенту США Дональду Трампу усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью удержания перемирия с Ираном. Свои заявления он опубликовал в социальной сети X. Накануне Биньямин Нетаньяху заявил, что приостановка боевых действий в Иране — это лишь тактический перерыв, и он может возобновить военные акции."Продолжающиеся бомбардировки Ливана со стороны Нетаньяху, в результате которых уже несколько недель гибнут мирные жители, грозят погрузить регион в еще больший хаос и сорвать перемирие. Трампу нужно противостоять Нетаньяху", — написал он. Макговерн добавил, что Трамп обязан сделать все возможное для гарантирования сохранения режима прекращения огня с Ираном и предотвращения увеличения конфликта со стороны Израиля. "У него (Трампа. — Прим. ред.) есть рычаги влияния. Он должен ими воспользоваться!", — подытожил политик.Дональд Трамп ранее сообщил, что достигнуто двухнедельное соглашение о прекращении огня с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил открытие Ормузского пролива, который является стратегически важным для мировых поставок нефти и газа. Вслед за этим израильские войска провели удары по территории Ливана, однако движение "Хезболлах" не начинало ответных действий после объявленного перемирия между Ираном и США. Иранский представитель Исмаил Багаи выразил мнение, что израильская агрессия против Ливана нарушила достигнутое перемирие. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал инциденты в Ливане "недоразумением", отметив, что этот вопрос якобы не был предметом договоренностей о прекращении огня с Ираном.

иран

ливан

сша

мировая экономика, иран, ливан, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи